"Не последние операции": в ГУР раскрыли цель рейдов в оккупированный Крым

По словам представителя разведки Андрея Юсова, рейды в оккупированный Крым позволяют украинским разведчикам собрать информацию и выполнить диверсионные задания.

Рейды украинских военных в оккупированный Крым будут продолжаться. Основная цель этих спецопераций заключается в сборе информации и выполнении диверсионных задач. Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Есть публичная информация о нескольких рейдах. На самом деле их было больше, но не все детали мы пока будем раскрывать. Можно утверждать, что это точно не последние рейды и операции. Это всегда носит комплексный характер", — сказал Юсов.

По его словам, рейды в оккупированный Крым позволяют украинским разведчикам собрать информацию и выполнить диверсионные задания.

"После каждой такой операции наши Силы безопасности и обороны получают важную информацию для продолжения поражения сил и средств противника на оккупированном полуострове", — добавил представитель ГУР.

Взрывы в Крыму: что известно

О взрывах на временно оккупированном полуострове стало известно из российских Telegam-каналов. Оккупанты писали о серии взрывов в Феодосии, Керчи и Симферополе. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Местные жители сообщали о работе ПВО. Вскоре информацию о взрывах подтвердили в Министерстве обороны РФ. Они заявили об атаке более 30 украинских беспилотников.

В российском ведомстве отметили, что 22 беспилотника уничтожили дежурными средствами ПВО, а остальные — перехватили над территорией Крыма и акваторией Азовского моря.

Вскоре российские СМИ сообщили об атаке на нефтебазу в Феодосии. Отмечалось, что несколько беспилотников летели к "Морскому нефтяному терминалу", но были сбиты. Обломки одного из беспилотников якобы упали на территорию нефтебазы, другой беспилотник упал недалеко от резервуара.

Между тем, ссылаясь на собственные источники, СМИ сообщают, что нефтебазу в Феодосии атаковали беспилотники украинской службы безопасности. В частности, атака была успешной и на объекте вспыхнул пожар. Всего на территории "Морского нефтяного терминала" есть около 30 резервуаров горючего.

Впрочем, также журналисты опубликовали спутниковые снимки и отметили, что видимых масштабных повреждений на терминале нет.

Напомним, 5 декабря журналисты писали, что СБУ поразила ряд российских объектов на территории временно оккупированного полуострова. В частности, украинские беспилотники уничтожили ЛС "Небо-М", стоянку вертолетов, РЛС П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М".

Также ранее, 30 ноября, местные Telegram-каналы Крыма сообщали о взрывах в Джанкойском районе недалеко от аэродрома.