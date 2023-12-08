"Испугался": в Украине осудили мужчину, который проигнорировал повестку из-за ребенка

Украинец получил "боевую повестку", но решил не приходить на место сбора. Позже он заявил, что служить "не желает".

В Украине осудили мужчину, который проигнорировал повестку из-за собственного страха и ребенка. Об этом известно из приговора Стрыйского горрайонного суда Львовской области от 1 декабря.

Уроженец села Верчаны — разведен и официально нигде не работает. Его возраст и имя неизвестны.

2 июня он прошел медосмотр. По его результатам военно-врачебная комиссия (ВВК) признала украинца годным к службе.

На следующий день он получил "боевую повестку", согласно которой 5 июня должен был явиться на место сбора. Оттуда мужчину уже должны были отправить в воинскую часть. Повестку он подписал и подтвердил, что права на отсрочку не имеет.

Однако на месте сбора его так и не дождались, что квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде уклонист полностью признал свою вину. Он заявил, что "не желает служить", потому что имеет ребенка от незарегистрированного брака и боится.

Суд признал военнообязанного виновным и назначил ему наказание — заключение на три года.

Напомним, журналисты получили доступ к основным пунктам законопроекта о мобилизации, который готовят в Украине. Депутаты предлагают отменить часть отсрочек, ужесточить наказание для уклонистов и ввести новый онлайн-документ.

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