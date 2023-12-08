"Знаем, где живут": в ГУР рассказали о спецоперации против Кивы и других госизменников (видео)

Юсов рассказал, что разведка хорошо знает, где живет экс-президент Виктор Янукович. По его словам, за ним следят одновременно и украинские, и российские спецслужбы.

8 декабря представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал об усилиях, которые приложили украинцы, чтобы осуществить спецоперацию по ликвидации экс-нардепа-коллаборациониста Ильи Кивы. В частности, украинские агенты побороли мощные силовые структуры РФ и, иногда, шли на определенное самопожертвование. На сегодня продолжается слежка за другими деятелями, которые перешли на сторону Кремля. Об этом Юсов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Спецслужбы РФ ввели серьезную систему контрразведывательных мероприятий на территории страны-агрессора, подчеркнул представитель ГУР. Поэтому, чтобы добраться до Кивы, провели значительный объем подготовительных работ. Кроме того, нужно было учесть опасность для людей, которые воплощали операцию в жизнь.

"Операции, как и любая деятельность на территории врага, которая продолжается и не останавливается, — это большой риск, это серьезная подготовка и самопожертвенная работа тех людей, которые выполняют задачи".

По словам Юсова, в РФ держат под наблюдением перебежчиков из Украины. При этом они имеют разную степень защиты в зависимости от того, насколько активно их сейчас используют. Например, Кива часто выступал с антиукраинскими месседжами. Однако, отметил разведчик, экс-нардеп так и не стал там "своим".

"Кива был активным участником российских пропагандистских ходов и психологических информационных операций против нашего государства. Он был важной составляющей российской пропагандистской машины. Его активно использовали как инструмент антиукраинской информационной деятельности — это свершившийся факт".

Кроме активных пропагандистов, есть еще две категории граждан, которыми интересуется ГУР: лица, сотрудничающие с российскими властями, и лица, пытающиеся "отойти от дел". Последней категории, отметил Юсов, действительно уделяют меньше внимания силовые структуры РФ.

Отдельно Юсов коснулся двух бывших украинских чиновников — экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Отметил, что ГУР хорошо известно, где живет Янукович, и то, что его тщательно охраняют и за ним следят. Относительно Азарова, то рассказал о процедуре, которой тот мог бы воспользоваться, чтобы остаться живым. Например, он может обратиться к программе "Хочу жить": позвонить, действовать в соответствии с инструкциями и "сдаться в руки украинского правосудия".

Смерть Киви — детали

Отметим, о смерти экс-нардепа Ильи Кивы стало известно 6 декабря. Сначала в росСМИ опубликовали сообщение, что его якобы нашли мертвым где-то под Москвой. Позже стало известно, что мужчину нашли в парке возле элитного коттеджного городка. Подружка Кивы рассказала, что он имел привычку выходить подальше от домов и людей, чтобы снять очередной пропагандистский ролик. Следственный комитет РФ выдвинул версию, что именно тогда его и убили.

Согласно опубликованным данным, Киву нашли окровавленным и с гематомами. Впоследствии российские спецслужбы заявили, что его застрелили двумя выстрелами — в голову и грудь.

Напоминаем, 8 декабря в СБУ напомнили о колоде карт, на которой изображены предатели Украины. Отметил, что часть из них ликвидирована, часть — могут стать следующими.