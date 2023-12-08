"Подбадривают Кремль": у Зеленского объяснили последствия дискуссий в США по Украине

По мнению Михаила Подоляка, Кремль вновь поверил в победу над Украиной и в то, что не будет отвечать за свои преступления. По его словам, россияне верят, что и дальше будут совершать геноцид против украинцев.

8 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк описал действия пропагандистов РФ, когда они увидели дискуссии в западном мире о помощи Украине. По его мнению, россияне взбодрились и вновь начали рисовать картины победы над украинцами и то, как они их "накажут". Свою позицию политик изложил в заметке в Telegram-канале.

Подоляк отметил, что в РФ обратили внимание на обсуждения, которые происходят в США и странах Европейского Союза.

"Промежуточные дискуссии в американском парламенте о предоставлении значительной помощи Украине, так же как и подобные периодические дискуссии в европейских политических элитах, вызывают восторг у московских пропагандистов", — отметил политик.

Российская пропаганда начала распространять два месседжа относительно войны в Украине, связанные с тем, что россияне победят украинцев. Во-первых, пояснил политик, в Кремле поверили, что не будут отвечать за нападение на Украину. Во-вторых, российские власти увидели возможность затягивания войны, чтобы продолжить "геноцидить соседний народ".

Риторика власти РФ в последнее время изменилась, отметил советник по ОП. По его мнению, раньше там господствовала тема "экспансионистская": "Когда мы победим". Затем появилась новая тема — "паническая": "Если мы победим". Однако, когда началось блокирование помощи Украине, Москва начала вновь рассматривать варианты победы.

По словам Подоляка, в мире, где происходит война, не стоит тратить время на дискуссии. Вместо этого нужно предоставить все инструменты, нужные для победы над врагом.

"Желательно быстрее принять единственное нужное решение: Украина должна получить все необходимое для того, чтобы Россия отправилась на историческое перерождение и покаяние", — сказал он.

Комментарий Подоляка относительно колебаний западных политиков Фото: Скриншот

Помощь Украине — детали

Отметим, 6 декабря в США состоялось голосование Палаты представителей Конгресса, во время которого было в очередной раз заблокировано выделение средств на военную помощь Украине. Между тем в тот же день к американскому народу обратился президент Джо Байден. По его словам, если политики не пойдут на компромисс, то это подтолкнет президента РФ Владимира Путина к дальнейшей агрессии. Возможно даже участие армии США в боевых действиях, подчеркнул глава государства.

Первое блокирование средств для Украины состоялось в октябре 2023 года. Тогда отдельные представители Республиканской партии заявили, что подобные голосования не соответствуют их моральной позиции.

Позже Джо Байден предложил поддержать пакет по национальной безопасности размером 111 млрд долл. Средства из финансового пакета предназначались для поддержки Украины, Израиля, Тайваня и решения проблем миграционной политики. После этого Палата представителей, которую возглавляет представитель Республиканской партии, дважды проваливала голосование.

Напоминаем, 1 декабря Михаил Подоляк объяснил, что имеет в виду Кремль, когда начинает говорить о переговорах. Тем временем РФ налаживает работу своего ВПК: в СМИ рассказали о направлениях, с которого россияне получают станки для военного производства.