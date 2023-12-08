"Государство должно себя защищать": Подоляк разъяснил раздачу повесток в спортзалах (видео)

Михаил Подоляк уверен, что мужчины должны понимать, какая война идет рядом с ними и осознавать, каким образом она должна финализироваться.

Стратегия мобилизации в Украине, так же как ее разъяснительная составляющая, должны быть изменены, и над этим уже работают соответствующие специалисты. Об этом в эфире телепрограммы "Панюта. Итоги" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что защита государства как обязанность человека — это его сознательный выбор, так же как сознательным является выбор более 600 тысяч мужчин, которые выехали из Украины за границу.

"Конечно, нельзя всех равнять одной меркой, однако уехать из родной страны, которая воюет, — это выбор, которому научили этих людей их родители", — подчеркнул советник.

Подоляк отметил, что действительно сейчас Министерство обороны, профильный комитет Верховной Рады работают над новой программой мобилизации, ее стратегией, в которой важное место занимает рекрутинговая составляющая.

"Человек должен знать, как его будут готовить психологически и функционально к работе в рядах ВСУ, к участию в боевых действиях. Ведь длинная война, которую мы имеем, требует других, более четких правил и по мобилизации, и по подготовке конкретного человека к его конкретному месту в рядах украинской армии", — подчеркнул советник.

Смотреть с 33:48

Подоляк отметил, что такие вопросы безусловно должны комментировать военные, которые приобщены и к мобилизации, и к работе военкоматов.

"Именно военные могут объяснить, что такое этот тип войны — много дронов по линии фронта, много артиллерии, много ракет, много баллистики, много управляемых авиационных бомб. Это большое количество непосредственных боестолкновений по линии фронта, которая сейчас насчитывает более 1300 километров. Это не какая-то там маленькая локальная война, где 20 человек воюет против 20 человек", — объясняет советник.

И добавляет, что нужно к таким вещам готовиться профессионально, потому что "другого варианта, как защищать себя, у нас нет".

"Если мы гипотетически не устояли, Россия зайдет сюда. Что она здесь будет делать с нами, с нашими детьми, с нашими женами, родителями? Она их будет ненавидеть, фильтровать и убивать, в том числе в концентрационных лагерях, которые получат вторую, обновленную историю. Поэтому они и пытаются как можно глубже зайти на территорию Украины, чтобы как можно больше убить наших людей", — уверяет Подоляк.

Вручать повестки в спортзале или на отдыхе — законно ли это

На самом деле, по информации юристов, которые являются специалистами военного права, вручать повестку могут где угодно. Главное — чтобы она была вручена лично призывнику. Однако получение повестки не означает, что человека сразу заберут на войну.

"Сначала происходит уточнение данных, медосмотр, а затем выдается мобилизационное распоряжение, после чего гражданин отправляется на обучение", — рассказала юрист Наталья Василюк.

Будет ли это аргументом для тех людей, которые сейчас отказываются от повесток, которые им вручают сотрудники ТЦК даже в спортивных залах, размышляет советник. И убежденно отвечает, что эмоции здесь излишни, потому что даже если эти мужчины не выехали из Украины, они не понимают, какая война идет рядом с ними, не осознают, каким образом она должна финализироваться. А они должны понимать, что это их обязанность перед государством.

Подоляк назвал три конкретные составляющие, которые требуют изменений и над которыми сейчас работают:

изменение пропагандистской составляющей мобилизационных процедур;

появление значительного объема актуальной информации о том, как готовят мобилизованного к участию в боевых действиях;

осознание долга перед государством, если вы хотите жить в свободной стране и свободно чувствовать себя на родной земле.

В то же время юристы отметили, что предусмотрена ответственность за уклонение от службы в особый период согласно ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса.

Напомним, экс-командующий Аэромобильных (десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец заявил, что ВСУ не хватает людей. По его словам, для армии незаменимыми являются пехотные войска.

Ранее сообщалось, что в Украине существует десять категорий граждан, которых могут призвать на военную службу только с их согласия и по месту жительства. Таких людей не могут отправить на фронт или в другой регион.