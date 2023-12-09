"Беса" хотели отправить в преисподню: в Воронеже расстреляли военного летчика РФ, — росСМИ

По информации российских пабликов, военнослужащий якобы прикрывал от нападающих троих детей, и в результате перестрелки попал в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 9 декабря в Воронеже расстреляли российского военного летчика с позывным "Бес". Как сообщили российские СМИ, неизвестные лица открыли огонь по военнослужащему из пистолетов.

Детали происшествия уточняются, однако военные паблики РФ пишут, что летчик якобы прикрыл собой троих детей.

Также сообщается, что в результате стрельбы военнослужащий был ранен и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подробности инцидента выясняются.

"По расстрелу летчика с позывным "Бес" в Воронеже, инфы мало. Закрыл собой троих детей. В тяжелом состоянии в больнице", — говорится в сообщении специализированного канала Fighterbomber.

Чуть позже местные СМИ со ссылкой на региональные власти сообщили, что никакой перестрелки с участием военного летчика в Воронеже не было.

"Информация о возможном ранении неизвестным военного летчика в Воронеже появилась в telegram-канале Fighterbomber в субботу, 9 декабря. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, публикация не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Между тем губернатор области Александр Гусев никак не прокомментировал событие. Также молчат и представители правоохранительных органов Воронежской области, хотя в российских СМИ распространяют информацию о том, что опровержение последовало именно с официальных региональных источников.

Позже на Fighterbomber вышел новый пост, где автор канала возмутился так называемым опровержением. Он написал, что летчик действительно попал под пули и находится в тяжелейшем состоянии в больнице, где за его жизнь борются врачи. Причем в сообщении уточняется, что в летчика попали семь раз.

Напомним, сотрудники ГРУ заявили о намерении наказать пилота Максима Кузьминова, который передал Украине вертолет Ми-8. В спецслужбе утверждают, что они получили соответствующий приказ и поэтому ликвидируют летчика "за предательство своих братьев".