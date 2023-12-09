До 102 тысяч грн: Рада поддержала штрафы для нарушителей комендантского часа

Для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 8500 до 17 тысяч грн. За повторное нарушение в течение года — сумма удваивается. Для бизнеса размер штрафа — от 51 до 102 тысяч грн.

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для нарушителей комендантского часа. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет об административной ответственности за нарушение комендантского часа во время действия военного положения. Документ предусматривает штрафы для граждан — от 8500 до 17000 гривен. В случае повторного нарушения – сумма удваивается.

Для бизнеса штрафы предусмотрены в размере от 51 до 102 тысяч гривен. Если нарушения зафиксируют повторно в течение года, штраф будет составлять от 170 до 340 тысяч гривен.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. После того как стало известно о ряде ресторанов и клубов в Киеве и регионах, работающих после разрешенного во время действия военного положения времени.

А также об украинцах, которые нарушают комендантский час. Так 30 сентября появилось видео, как блогер в Киеве ездила по городу после разрешенного времени.

В конце октября 2023 года нардепы внесли соответствующий законопроект, разработанный совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Напомним, комендантский час в Украине действует с первых дней большой войны. Он подразумевает ряд ограничений в ночное время. В частности, запрещено находится на улице без специальных пропусков с 00:00 до 05:00. А заведениям общепита могут работать до 23:00.

Прямой нормы, которая регулирует санкции за нарушения комендантского часа, до недавнего времени не было. Хотя нардепы в июле 2022 года предлагали ввести новую статью 210-2 "Нарушение комендантского времени в условиях действия военного положения", которая предусматривала санкции наложение штрафа до 850 грн.

Юристы объясняли Фокусу, что, как показывает практика, нарушителей комендантского часа пытаются привлечь к ответственности по двум статьям — 210.1 и 185 КоАП.