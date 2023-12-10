Мобилизация в Украине: кто из мужчин может потерять бронирование

Аннулирование бронирования мужчин может произойти в нескольких случаях. Таких граждан могут призвать на военную службу.

До 14 февраля 2024 года в Украине продлится военное положение и всеобщая мобилизация. В это время в ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых ВВК признала годными к службе, и которые не имеют оснований для отсрочки. Издание "ТСН.ua" рассказало, кто из украинцев может потерять бронирование.

Постановление Кабмина № 76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" определяет порядок бронирования военнообязанных граждан.

Когда военнообязанный гражданин может потерять бронирование

В Украине аннулировать бронирование от призыва на военную службу могут в следующих случаях:

когда предприятие, учреждение, организация выполнили мобилизационное задание или заказ, или его отменили;

когда предприятие, учреждение, организация завершили производство товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения потребностей украинских военных;

когда предприятие, учреждение, организация потеряли статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в случае ликвидации органа власти или предприятия, учреждения, организации;

в случае увольнения военнообязанного из соответствующего органа власти или предприятия, учреждения, организации;

в случае окончания срока действия бронирования.

Напомним, существует десять категорий граждан, которых могут призвать на военную службу только с их согласия и по месту жительства. Речь идет о тех украинцах, которые имеют право на отсрочку, однако по собственному желанию мобилизовались.

Ранее экс-командующий Аэромобильных (десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец рассказал, что в ВСУ не хватает людей, поэтому нужно усиливать мобилизацию. По его словам, главным фактором на фронте являются пехотные войска.