"Один пуск — цель уничтожена": бойцы 47-й ОМБр сбили российский БПЛА ZALA под Авдеевкой (видео)

Мобильная огневая группа "Кобра" ответственна за уничтожение российского беспилотника. На их счету также есть штурмовик Су-25 и три вертолета Ка-52, рассказали в 47-й бригаде.

На Авдеевском направлении бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й ОМБр уничтожили российский беспилотный летательный аппарат ZALA. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й ОМБр сбили российский беспилотник ZALA", — говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что несмотря на то, что дрон по габаритам мал, "ребята отработали четко: один пуск — цель уничтожена". За ликвидацию российского БПЛА ответственна мобильная огневая группа "Кобра". В частности, на их счету также есть российский штурмовик Су-25 и три вертолета Ка-52.

В пресс-службе бригады опубликовали ролик, в котором показали, как бойцы запустили снаряд по вражескому беспилотнику ZALA, который удачно попал в цель.

Российский БПЛА ZALA: что известно

Дроны ZALA предназначены для ведения разведки. Вместе с ними ВС РФ применяют БПЛА "Ланцет" — ZALA ищет цель, а "Ланцет" следует по ее координатам. БПЛА можно запускать с неподготовленных площадок с помощью катапульты.

Технические характеристики:

максимальная дальность полета — 35 километров;

продолжительность полета — до четырех часов;

максимальная высота полета — до 3600 метров;

максимальная скорость — до 125 километров в час.

БПЛА Zala Фото: Скриншот

Напомним, 10 декабря стало известно, что на левом берегу Херсонской области украинские военные уничтожили российский БТР с системой подавления РП-377. Это удалось сделать с помощью трех FPV-дронов.

8 декабря командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Юрий сообщил, что украинские бойцы поразили пять единиц российской техники на Бахмутском направлении. Кроме этого, удалось ранить двух российских военных.