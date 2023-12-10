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"Один пуск — цель уничтожена": бойцы 47-й ОМБр сбили российский БПЛА ZALA под Авдеевкой (видео)

БПЛА ZALA, дрон, беспилотник, уничтожение
ВСУ сбили БПЛА ZALA

Мобильная огневая группа "Кобра" ответственна за уничтожение российского беспилотника. На их счету также есть штурмовик Су-25 и три вертолета Ка-52, рассказали в 47-й бригаде.

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На Авдеевском направлении бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й ОМБр уничтожили российский беспилотный летательный аппарат ZALA. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й ОМБр сбили российский беспилотник ZALA", — говорится в сообщении.

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Украинские военные отметили, что несмотря на то, что дрон по габаритам мал, "ребята отработали четко: один пуск — цель уничтожена". За ликвидацию российского БПЛА ответственна мобильная огневая группа "Кобра". В частности, на их счету также есть российский штурмовик Су-25 и три вертолета Ка-52.

В пресс-службе бригады опубликовали ролик, в котором показали, как бойцы запустили снаряд по вражескому беспилотнику ZALA, который удачно попал в цель.

Российский БПЛА ZALA: что известно

Дроны ZALA предназначены для ведения разведки. Вместе с ними ВС РФ применяют БПЛА "Ланцет" — ZALA ищет цель, а "Ланцет" следует по ее координатам. БПЛА можно запускать с неподготовленных площадок с помощью катапульты.

Технические характеристики:

  • максимальная дальность полета — 35 километров;
  • продолжительность полета — до четырех часов;
  • максимальная высота полета — до 3600 метров;
  • максимальная скорость — до 125 километров в час.
БПЛА Zala, дрон, беспилотник Fullscreen
БПЛА Zala
Фото: Скриншот

Напомним, 10 декабря стало известно, что на левом берегу Херсонской области украинские военные уничтожили российский БТР с системой подавления РП-377. Это удалось сделать с помощью трех FPV-дронов.

8 декабря командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Юрий сообщил, что украинские бойцы поразили пять единиц российской техники на Бахмутском направлении. Кроме этого, удалось ранить двух российских военных.