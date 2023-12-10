"Один пуск — ціль знищена": бійці 47-ї ОМБр збили російський БПЛА ZALA під Авдіївкою (відео)

Мобільна вогнева група "Кобра" відповідальна за знищення російського безпілотника. На їхньому рахунку також є штурмовик Су-25 та три гелікоптери Ка-52, розповіли в 47-й бригади.

Related video

На Авдіївському напрямку бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47-ї ОМБр знищили російський безпілотний літальний апарат ZALA. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47-ї ОМБр збили російський безпілотник ZALA", — йдеться у повідомленні.

Важливо

"Поновлюють щоденну статистику втрат": снайпери ССО знищили ворога на Херсонщині (відео)

Українські військові зазначили, що попри те, що дрон за габаритами малий, "хлопці відпрацювали чітко: один пуск — ціль знищена". За ліквідацію російського БПЛА відповідальна мобільна вогнева група "Кобра". Зокрема, на їхньому рахунку також є російський штурмовик Су-25 та три гелікоптери Ка-52.

У пресслужбі бригади опублікували ролик, у якому показали, як бійці запустили снаряд по ворожому безпілотнику ZALA, який вдало влучив у ціль.

Російський БПЛА ZALA: що відомо

Дрони ZALA призначені для ведення розвідки. Разом із ними ЗС РФ застосовують БПЛА "Ланцет" — ZALA шукає ціль, а "Ланцет" слідує по її координатах. БПЛА можна запускати з непідготовлених майданчиків за допомогою катапульти.

Технічні характеристики:

максимальна дальність польоту — 35 кілометрів;

тривалість польоту — до чотирьох годин;

максимальна висота польоту — до 3600 метрів;

максимальна швидкість — до 125 кілометрів на годину.

БПЛА Zala Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що на лівому березі Херсонської області українські військові знищили російський БТР з системою придушення РП-377. Це вдалося зробити за допомогою трьох FPV-дронів.

8 грудня командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Юрій повідомив, що українські бійці уразили п'ять одиниць російської техніки на Бахмутському напрямку. Крім цього, вдалося поранити двох російських військових.