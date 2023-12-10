Почти 2 года штурмов: в РФ заявили об установлении российского флага в Марьинке (фото)

Российские журналисты заявляют, что ВС РФ якобы закрепляются в городе под Донецком и ведут разведку ближайшей лесополосы и поселка Георгиевка. Украинская сторона пока официально не комментировала эту информацию.

В Российской Федерации заявили о якобы поднятии флага над Марьинкой Донецкой области. Об этом сообщило российское издание "RT на русском".

"Подразделения ВС РФ подняли флаг России над Марьинкой", — говорится в сообщении.

ВС РФ якобы установили флаг в Марьинке

В СМИ рассказали, что сейчас штурмовые группы якобы закрепляются, усиливают позиции и ведут разведку ближайшей лесополосы и поселка Георгиевка. Кроме этого, оккупанты якобы готовят почву для дальнейших действий.

Российские журналисты отметили, что подразделения ВСУ, отступившие от Марьинки пытаются сорвать ротацию личного состава ВС РФ с помощью минометов и гранатометов, однако якобы безуспешно.

"На данный момент 163-й полк почти у западного выезда из Марьинки. За ВСУ осталось не более двух домов у западной границы города, новые оборонительные рубежи украинской армии возводятся в нескольких километрах к западу от Марьинки", — заявили в росСМИ.

Также оккупанты показали фото флага, который якобы российские штурмовики 2-го мотострелкового батальона 103 полка подняли над Марьинкой.

Флаг РФ, который якобы подняли над Марьинкой

"Противник от безысходности пытается минометами и агеесами не давать делать замену личного состава, но мы имеем хорошие средства глушения "птичек". Лишаем их глаз в небе, не давая корректировать огонь, а также глушим FPV-дроны еще на подлете к нашим позициям", — сказал заместитель командира российского батальона с позывным "Тишина".

Добавим, что на момент выхода публикации украинская сторона не прокомментировала заявление РФ.

Ложь ВС РФ относительно оккупации Марьинки

2 декабря аналитики группы DeepState сообщили, что оккупанты начали распространять заявили о якобы том, что 150 Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку Донецкой области. Однако бойцы первого батальона 79-й ОДШБр ВСУ опровергли полный захват врагом города. По информации аналитиков, россияне установили флаг на одном из пустых домов, который расположен в серой зоне, однако ВСУ рядом держали оборону.

В DeepState отметили, что враг пытается оккупировать Марьинку с марта 2022 года. За это время россияне не раз распространяли сообщения о якобы захвате города.

3 декабря представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг всегда фантазировал и врал. По его словам, в районе Марьинки продолжались бои.

Напомним, 5 декабря в Минобороны Великобритании сообщили, что ВС РФ осуществили наступление в районе Марьинки. По данным разведки, оккупанты могли контролировать большую часть "застроенной" территории, тогда как украинцы контролировали ячейки территории на западной окраине города.