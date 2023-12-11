"Важный момент": Блинкен назвал страны, заинтересованные в срыве помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 9% помощи по безопасности, которую предоставили Украине, фактически инвестируется в Соединенных Штатах в их компании и производителей.

Россия, Иран и Китай непосредственно заинтересованы в срыве предоставления финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом в интервью CNN заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что принятие Конгрессом дополнительной помощи Украине является жизненно важным для нее.

"Дополнительное финансирование Украины — это важный момент. Он важен, потому что есть те, кто хочет, чтобы этого не произошло. Те, кто хочет, чтобы выделение помощи не продвигалось дальше, сидят в Москве, сидят в Тегеране, они сидят в Пекине", — уточнил Блинкен.

По его словам, в течение последнего года украинцы отметились значительным прогрессом в сдерживании российской агрессии, но активные бои на юге и востоке продолжаются, а финансирование — завершается.

"9% помощи по безопасности, которую мы предоставили Украине, фактически инвестируется здесь, в Соединенных Штатах, в наши компании, в наших производителей. Так же мы имели чрезвычайное распределение бремени с нашими союзниками и партнерами. Мы предоставили очень значительную помощь, около 70 миллиардов долларов за последние два года. Наши европейские друзья и партнеры за пределами Европы: более 110 миллиардов долларов для Украины. Поэтому мы имеем распределение бремени, которое нам нужно", — добавил Госсекретарь США.

Напомним, ранее британское издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники и источники в Республиканской партии Соединенных Штатов сообщило, что союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретятся в Вашингтоне с представителями республиканской партии. Цель закрытой встречи — добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Также 5 декабря президент США Джо Байден обратился к Сенату США относительно помощи Украине. Американский лидер назвал прекращение поддержки Киева в войне безумием. Он подчеркнул, что это противоречит интересам Вашингтона.

Кроме того, 30 ноября в Минобороны Франции заявили, что они увеличат поставки боеприпасов Украине.