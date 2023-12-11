ВС РФ потеряли полный контроль над Степовым: в Британии рассказали, как ВСУ подвинули врага

В некоторые дни на Авдеевском направлении произошло около 40% всех боевых столкновений. Для наступления ВС РФ в основном использовали пехоту, в том числе штрафные подразделения "Шторм Z", рассказали в британской разведке.

Авдеевка Донецкой области является ареной самых ожесточенных боевых столкновений на фронте. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"В течение последней недели Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной ожесточенных боевых действий на фронте", — говорится в сообщении.

Согласно украинским данным, в некоторые дни около 40% всех боевых столкновений произошли в этом районе. В оборонном ведомстве Британии отметили, что российское наступление характеризовалось в основном нападениями пехоты, в частности с помощью штрафных подразделений "Шторм Z".

В британской разведке считают, что украинские военные, вероятно, провели успешные локальные контратаки, в результате чего российская армия потеряла полный контроль над селом Степовое. Именно в этом районе Россия пытается охватить Авдеевку и ее промзону, добавили в Британии.

Напомним, 5 декабря глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ВС РФ особое внимание сосредоточили на Степном Донецкой области. Враг хочет контролировать эту локацию для перекрытия логистики ВСУ.

9 декабря военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что вскоре можно ожидать третью волну атак на Авдеевку Донецкой области. По его словам, командование ВС РФ получило сигнал от Кремля — получить город до Нового года или до выборов президента в 2024 году. Российские командиры не уверены, что захватят Авдеевку, поэтому решили параллельно атаковать Купянск, Лиман, Бахмут, Марьинку, Угледар.

В тот же день офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал, что российские военные постоянно обстреливают Авдеевский коксохим, однако завод остается под контролем украинских военных. Он отметил, что критической точкой остается промзона вблизи Авдеевского коксохима.