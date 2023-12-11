Шантажом и угрозами: россияне планируют отбирать земельные участки украинцев, — ЦНС

Координаторы подполья отметили, что оккупанты угрожают не только "национализировать" территорию украинцев, но и все что на ней построено.

Российские оккупанты планируют провести инвентаризацию и "национализировать" земельные участки тех украинцев, которые отказались переоформлять право собственности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, чтобы зарегистрировать соответствующее право собственности, согласно оккупационному законодательству, необходимо получить паспорт РФ.

"Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях", — отмечается в сообщении.

Также координаторы подполья отметили, что россияне угрожают не только отбирать землю украинцев, но и все что на этом участке построено.

"Каждый, кто помогает врагу отбирать собственность украинцев сам будет лишен имущества, ведь конфискация имущества является одной из мер наказания за коллаборационизм", — добавляют в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях россияне планируют детей в возрасте от 14 лет направлять на военную подготовку, а от 16 лет — готовить к мобилизации

Кроме того, 5 декабря в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях враг развивает сеть милитаризованных клубов для украинских подростков. "Центр военно-спортивной подготовки" открыли на базе псевдоколледжа в Луганске.

Также 24 ноября стало известно, что российские оккупанты заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать военным ВС РФ, которые получили ранения. Старшекурсников отправляют на работу в военные госпитали как на практику.