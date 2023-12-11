Шантажируют и угрожают: россияне намерены отбирать земли у украинцев на ВОТ, — ЦНС

По данным подполья, россияне проводят политику шантажа на временно оккупированных территориях для того, чтобы местные жители были замотивированы получать паспорта РФ.

Российская Федерация намерена осуществить пересмотр земельных участков на оккупированных территориях с последующим стремлением "национализировать" участки, на которых владельцы отказались переоформить права собственности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Для того чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт России. Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях", — сообщают в ЦНС.

При этом россияне угрожают отбирать и имущество украинцев, построенное на таких земельных участках.

В ЦНС отмечают, что помощь оккупантам в отборе земельных участков украинцев и построений на их территории угрожает предателям аналогичными мерами при деоккупации.

"Конфискация имущества является одной из мер наказаний за коллаборационизм", — предупредили в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях россияне планируют детей в возрасте от 14 лет направлять на военную подготовку, а от 16 лет — готовить к мобилизации

Кроме того, 5 декабря в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях враг развивает сеть милитаризованных клубов для украинских подростков. "Центр военно-спортивной подготовки" открыли на базе псевдоколледжа в Луганске.

Также 24 ноября стало известно, что российские оккупанты заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать военным ВС РФ, которые получили ранения. Старшекурсников отправляют на работу в военные госпитали как на практику.