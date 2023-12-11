"Нужно взять себя в руки": Украина поборет паузу с военной помощью от США, — Зеленский

По словам президента, никто не собирается опускать руки из-за трудностей, которые возникли в Конгрессе, ведь эта битва не проиграна. Также глава государства уверен, что РФ причастна ко многим мировым конфликтам.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с военной помощью для Украины от США, а также влияние России на конфликты в мире, в том числе в Латинской Америке. Эти темы он поднял во время общения с журналистами в ходе рабочего визита в Аргентину 11 декабря.

По его словам, Киеву определенно удастся побороть паузу в помощи от Вашингтона, которая случилась в результате разногласий в Конгрессе.

"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше", — заявил Владимир Зеленский.

12 декабря глава государства планирует встретиться с американским коллегой Джо Байденом, а также другими американскими чиновниками. Эта тема будет обсуждаться в первую очередь.

"И мы будем работать, чтобы побороть эту паузу в помощи от США Украине. Мы это поборем и не только это. Мы все поборем", — добавил Владимир Зеленский.

Отдельно был поднят вопрос того, как Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в мире, в том числе в странах Южной Америки. Украина намерена нарастить сотрудничество с этим регионом, в том числе в сфере безопасности, чтобы не дать Кремлю ни малейшего шанса на влияние. Это будет полезно для всех сторон.

"Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг истины. Я заинтересован в саммите Украина – Латинская Америка. И тут я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы", — заявил Владимир Зеленский.

Киев выразил готовность сотрудничать с Буэнос-Айресом в разных сферах, среди которых: безопасность, военное сотрудничество, диджитализация и так далее. Также возможны совместные наработки в энергетике, чтобы в разы нарастить товарооборот между странами.

Президент Украины убежден, что в каждом новом конфликте на планете есть участие России, поэтому крайне важно сейчас проработать вопрос безопасности, в том числе в странах Латинской Америки, которые далеко от Москвы.

Напомним, 10 декабря в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский прибудет в США для встречи с Джо Байденом. Глава государства планирует уделить внимание общим проектам Киева и Вашингтона в сфере производства вооружения. В Белом доме подтвердили переговоры.