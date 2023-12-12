ВС РФ атаковали Украину волнами Shahed-126 и ракетами: есть новая точка пуска дронов, детали

Новый полигон, с которого ВС РФ запустили дроны-камикадзе Shahed-136, находится на более близком расстоянии к подконтрольной Украине территории. БПЛА, которые оттуда стартовали, сбили далеко не все.

12 декабря в Воздушных силах ВСУ рассказали о последствиях ночной воздушной атаки ВС РФ по Украине. Украинским силам ПВО удалось сбить все авиационные крылатые ракеты и две трети дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook Воздушного командования.

В заметке указано, что в ночь с 11 на 12 декабря ВС РФ запустило по Украине 15 дронов "Шахед" и две ракеты Х-59. Силы ПВО сбили 9 беспилотников, то есть эффективность составила 60%.

Ракеты направлялись в сторону Днепропетровской и Запорожской областей, отмечено в отчете. Зенитчики Воздушного командования "Восток" успешно их обезвредили.

Пресс-служба ВС ВСУ также рассказала об особенностях обстрелов 11-12 декабря. Утверждают, что ВС РФ запустили дроны с нового полигона. Ранее их запускали у мыса Чауда неподалеку от Феодосии или с полигона возле Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ. Однако на этот раз беспилотники со взрывчаткой стартовали в районе Балаклавы неподалеку от Севастополя.

Какую именно базу ВС РФ использовали, в сообщении ПС ВСУ не указано. Расстояние до подконтрольной Украине территории — около 200 км.

Полигон в Балаклаве для пуска дронов-камикадзе Shahed-136 Фото: Google Maps

Ночные удары РФ — детали

Отметим, в ночь с 11 на 12 декабря ВС РФ запустили по Украине несколько волн дронов-камикадзе Shahed-126. Первую волну заметили около 19 час. 11 декабря: она разделилась на группы, которые направлялись в сторону Одесской и Днепропетровской областей (Павлограда). Вторая появилась через 40 минут и двинулась на север — в сторону Кировоградской и Черкасской областей. Постепенно сигнал воздушной тревоги распространился в Винницкую и Хмельницкую области.

Информации о последствиях сбивания дронов над областями в сети не отыскалось. Военные администрации в регионах, например, Одесской, Хмельницкой областей, отчитывались только о начале и завершении тревоги.

Отметим, с 7 по 12 декабря ВС РФ едва ли не каждую ночь запускали по Украине дроны-камикадзе. В ночь на 11 декабря враг ударил еще и баллистическими ракетами. Ракеты летели в направлении Киева и все были сбиты силами ПВО, заявили в Воздушных силах ВСУ.

Напоминаем, 12 декабря эксперт рассказал о возможных планах ВС РФ на зиму 2024 года. В частности, предположил, что можно ожидать нового наступления врага. Тем временем в США в Палате представителей готовятся объявить импичмент президента Джо Байдену.