"Ставки огромные": США и Украина создают новую стратегию войны в 2024 году, — NYT

Американские чиновники опасаются, что в 2024 году может повториться 1916 год Первой мировой войны. Однако они готовы совместно с украинцами выработать новый план действий в новом году.

11 декабря группа журналистов издания The New York Times исследовала процесс создания новой стратегии российско-украинской войны, над которой работают военные США и Украины. Отметили, что видение этой стратегии разное у украинских и американских чиновников и военных. О различиях в видении нового этапа войны говорится в статье на портале издания.

Авторы описали текущее состояние боевых действий, указав, что ВСУ не получили ощутимого успеха в освобождении оккупированных Россией территорий. Кроме того, есть угроза, что в 2024 году военная поддержка Украины несколько уменьшится. Учитывая это, американские чиновники предлагают сосредоточиться на обороне. Они опасаются проигрыша в войне с Россией, подчеркивая, что "ставки огромные". С их мнением не согласны украинцы, которые готовы воплощать в жизнь "очень смелые" планы.

Война в 2024 году — детали

В статье напомнили, что в Киев должен приехать "трехзвездочный американский генерал", который прямо на месте приобщится к разработке новой стратегии войны. Над ней поработают еще месяц — до января 2024 года. После этого основные концепции отработают во время военных учений в Висбадене в Германии, пишут журналисты.

Стратегия США — "консервативная", во время которой основное внимание будут уделять обороне территорий. При этом нужно будет усиленно окапываться, "продолжая поставки и силы в течение года".

Украинские власти имеют "нереалистичные ожидания", пишут журналисты со ссылкой на западных чиновников. В частности, они якобы не осознают, что США действительно не будет иметь возможности предоставлять военную помощь в прежнем объеме. Кроме того, у мира просто нет миллионов снарядов, которые нужны для ведения российско-украинской войны.

Поэтому американцы предлагают, чтобы Украина сосредоточилась на развитии оборонительных укреплений и усилении собственного вооруженного потенциала. Тогда есть надежда, что в 2025 году Россия это начнет учитывать и будет готова к переговорам.

Стратегия Украины — более активная. В частности, хотелось бы усилить атаки с земли, а также — с воздуха с использованием дальнобойных ракет. Для этого указывают на успешные удары по Крыму, по складам, по военным базам ВС РФ. Украинские военные "ищут креативных способов вывести Россию из равновесия". Деталей планов ВСУ журналисты не раздобыли. Лишь процитировали военного высокого ранга: он назвал их "очень смелыми".

Между тем американцы указывают, что президент РФ Владимир Путин небезосновательно надеется, что Украина в дальнейшем будет получать меньше помощи от Запада. По словам россиянина, "если у Украины закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, Россия победит за несколько дней". В США опасаются: если к ним прислушаются, то можно ожидать "на 1916 год, самый смертоносный год Первой мировой войны": погибло много людей, а изменения на линии фронта были минимальны.

Отметим, в декабре появилось сразу несколько статей в западных СМИ, в которых анализировался 2023 год и делались прогнозы относительно 2024 года. В большинстве статей указывали, что 2024 год стоит использовать для усиления обороны. В издании The Hill указывают, в новом году нужно будет сделать паузу, а в 2025 — наступать. Аналогичное мнение высказали эксперты The Wall Street Journal: отметили, что ВСУ нужно восстановиться и только после этого начинать контрнаступление.

Напоминаем, военных обозреватель объяснил, почему ВС РФ усиленно давят под Авдеевкой, и что они планируют делать, если не получится оккупировать этот населенный пункт. Между тем украинские партизаны пробрались на военную базу в Крыму и поделились тем, что там увидели.