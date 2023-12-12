В Одесской области выдают повестки в спортзалах: военком отреагировал

По словам начальника Одесского военкомата Александр Охрименко, в социальных сетях распространяется не совсем правдивая информация и на самом деле представители ТЦК не нарушают действующее законодательство страны во время военного положения.

В сети распространяется информация, что сотрудники территориальных центров комплектования в Одесской области выдают повестки в спортзалах. Вероятно, эти события связаны с недостаточной осведомленностью военных, которые проводят соответствующие мероприятия, в сфере действующего законодательства. Об этом заявил начальник Одесского ОТЦК и СП Александр Охрименко на брифинге в Ukraine Media Center Odesa.

"По каждому случаю я лично и мои подчиненные руководители ТЦК проводим соответствующие разборы и разъяснительную работу. Если и имеют такие случаи, то меры принимаются", — заявил Охрименко.

Согласно высказыванию военного, в социальных сетях распространяется не совсем достоверная информация, и, фактически, представители ТЦК не нарушают действующее законодательство страны в период военного положения.

Охрименко также высказал свое мнение относительно информации о предполагаемом удержании мужчин в военкоматах после получения повестки.

"Никто фактически не удерживает тех представителей или кандидатов на военную службу по мобилизации. Идет обычное оформление документов, уточнение документов из баз данных, прохождение военно-врачебной комиссии в частности, которая занимает определенный период времени… Возможно, есть такие упущения, но над этим вопросом мы работаем", — рассказал военком.

В то же время он отметил, что в регионе происходят мобилизационные мероприятия, однако выполнение плана в регионе не на достаточном уровне. Пока нет призыва сразу в воинские части и мужчин мобилизуют в учебные центры, где те проходят соответствующую подготовку.

Рейды ТЦК по Украине

Стоит добавить, что это уже не первый скандал с ТЦК в Черновцах. В начале декабря в Черновицкой епархии ПЦУ сообщали, что представители территориального центра комплектования забрали из-под храма священника, который шел на богослужение.

Впрочем вскоре СМИ писали, что мужчину отпустили из военкомата. Также в комментарии журналистам в Черновицком областном ТЦК СП заявили, что ничего не знают об инциденте.

Также в последнее время в социальных сетях публикуют видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, проверяют повестки и вручают повестки в спортзалах разных городов Украины.

Так, 6 декабря СМИ сообщали о рейдах по спортзалам Хуста и Мукачево, ранее — в Ужгороде.

Также журналисты писали, что представители территориального центра комплектования посетили с рейдом оздоровительный комплекс в Косино. В Специализированной прокуратуре тогда сообщили, что на территории комплекса задержали двух человек, которые после прохождения ВВК отказались от призыва.

Напомним, в начале октября в соцсетях опубликовали видео, на котором видно как сотрудник ТЦК бьют человека. После инцидента, который произошел в Тернопольской области, в военкомате начали расследование для выяснения всех деталей дела.

Также в ноябре СМИ сообщали, что во Львове работники ТЦК силой посадили мужчину в автомобиль и уехали. В частности женщину, которая пыталась "отбить" мужчину, силой удерживали, а после этого даже выбили телефон из рук.