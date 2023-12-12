Демилитаризация экономики: Европа оказалась практически беззащитна перед Россией, — WSJ

По мнению американских журналистов, война в Украине на самом деле продемонстрировала глубину проблемы вооруженных сил европейских стран и НАТО.

Сокращение военного бюджета, демилитаризация экономики и невнимание к военно-промышленному комплексу привели к опустошению вооруженных сил европейских стран. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

Анализ, проведенный журналистами WSJ, демонстрирует катастрофическую картину обороноспособности Европы и боеготовности ее армий. Издание пришло к выводу, что за десятилетия, прошедшие после окончания Холодной войны, европейские армии ослабли, поскольку сильные в военном плане США поддерживали НАТО и всю оборонную политику в Европе.

"Большая часть промышленного потенциала Европы по производству оружия подорвана за годы сокращения бюджета, и переломить ситуацию является непростой задачей в то время, когда большинство правительств сталкиваются с бюджетными ограничениями на фоне медленного экономического роста и старения населения, а также большой политической оппозиции сокращению производства оружия", — подчеркивает издание.

По словам профессора военных исследований Энтони Кинга, Европа "систематически демилитаризуется", в то время как Россия вооружается и готовит свои силы в войне на территории Украины. Военный эксперт Малкольм Чалмерс считает, что в перспективе Россия "сможет создать грозную армию, способную представлять угрозу для Европы".

"В конце Холодной войны в Германии было 500 тысяч солдат из Западной Германии и 300 тысяч из Восточной. Сегодня же в Бундесвере всего около 180 тысяч солдат, готовых к развертыванию", — сообщает издание.

По данным WSJ, в распоряжении армии ФРГ имеется всего 200 боевых танков — и только половина из них в рабочем состоянии. При этом промышленность страны может производить лишь около трех танков в месяц, а боеприпасов немецкой армии хватит на два дня интенсивных боев.

Следующий ведущий военный союзник США и крупнейший европейский инвестор в оборонную промышленность — Великобритания. Она располагает всего 150 боевыми танками и десятком артиллерийских орудий. В стране нет ни одной полностью боеспособной бронетанковой дивизии.

"В прошлом году британские военные даже рассматривали возможность приобретения в музеях реактивных систем залпового огня для модернизации и передачи в дар Украине, но от этой идеи отказались", — уточняет издание.

Франция имеет менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что примерно эквивалентно тому количеству, которое Россия теряет каждый месяц в Украине.

У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО.

Нидерланды, в свою очередь, расформировали свое последнее бронетанковое подразделение в 2011 году и включили немногие оставшиеся танки в состав немецкой армии.

Только Польша, Финляндия и страны Балтии, граничащие с Россией или находящиеся в непосредственной близости от нее, выбиваются из общего ряда и расширяют возможности своих вооруженных сил.

"Так, в следующем году Польша планирует потратить на оборону более 4% своего годового экономического производства, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Таким образом через два-три года Польша может иметь самые сильные вооруженные силы в Европе", — подчеркивают журналисты WSJ.

Генерал Патрик Сандерс, высокопоставленный командующий британской армией, сравнивает этот момент в европейской истории с 1937 годом, когда Великобритания и ее союзники обсуждали, придется ли им в итоге противостоять Гитлеру.

"Урок 1930-х годов заключается в том, что, когда стратегический контекст и угрозы начинают возрастать, а я думаю, это то, что мы видели, тогда вам нужно начать готовиться к этому", — сказал он.

Расходы НАТО — что известно

По данным НАТО, военные расходы среди стран Североатлантического альянса упали с примерно 3% годового объема производства во время Холодной войны до примерно 1,3% к 2014 году. Ситуация начала меняться после российского вторжения в Крым, но очень медленно. По данным Европейского парламента, за последнее десятилетие расходы ЕС на оборону выросли на 20%.

За тот же период Россия и Китай увеличили свои оборонные бюджеты почти на 300% и почти на 600% соответственно.

"Слабая в военном отношении Европа — это огромный сдвиг для континента, который мог похвастаться лучшими в мире вооруженными силами, по крайней мере, с начала 1500-х по 1940-е годы, то есть в течение пяти столетий. Это доминирование закончилось во время Второй мировой войны, когда армии региона сокрушили друг друга во второй раз примерно за два десятилетия. После этого США и СССР стали более крупными державами", — анализирует WSJ.

Во время Холодной войны европейские страны по обе стороны "железного занавеса" имели сильные армии. Дивиденды мира после Холодной войны позволили европейским правительствам сократить военные расходы в пользу всего: от пенсий до здравоохранения, что привело к повышению благосостояния и уровня жизни по всему континенту, но оставило их вооруженные силы опустошенными.

Как замечают журналисты, война в Украине на самом деле продемонстрировала глубину проблемы Европы.

"Хотя совокупная экономическая и промышленная мощь стран НАТО затмевает мощь России и ее союзников, мы позволяем себе отставать по производительности. Украина сейчас находится в состоянии войны на истощение, и если мы не займемся серьезным производством боеприпасов, угроза войны, вероятно, приблизится к нам", — сказал Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО.

Тревога возрастает еще и по мере того, как США переходит к более изоляционистской позиции, а также после почти двух лет кровавых боев в Украине, когда перед Европой вновь появилось понимание потенциальной угрозы Европе со стороны России.

"Если Россия в итоге победит в Украине, мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет и создать проблемы в других местах", — подчеркивают журналисты.

ВПК России — что известно

По данным Министерства финансов России, расходы РФ на национальную оборону вырастут до 6% от ее экономического производства в 2024 году с примерно 3,9% в 2023-м. Хотя Москва не раскрывает данные о производстве оружия, статистические данные в ее отчетах о промышленном производстве указывают на значительный рост.

WSJ приводит такие цифры:

производство готовых металлических изделий (в эту категорию, по словам аналитиков, входят оружие и боеприпасы) выросло на 31% за первые 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

выросли и другие направления, связанные с военной продукцией;

производство компьютеров, электронной и оптической продукции выросло на 34%;

производство называемой специальной одежды – более чем на 37%.

Напротив, производство лекарств сократилось примерно на 2%.

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл замечает, что Путин может оказывать давление на другие страны, не входящие в НАТО, такие как Молдова или Грузия.

"Он может начать диверсионные атаки в странах Балтии или еще больше усилить военное присутствие России в Калининграде, стратегическом российском анклаве, зажатом между Польшей и Литвой", — заметил Седвилл.

Помощь Украине

Подводя итоги анализа, журналисты WSJ подчеркнули, что европейские страны пообещали помощь Киеву на миллиарды долларов, но заявили, что сталкиваются с экономическими трудностями и ограничениями на производство оружия.

"Если США откажутся от предоставления основной помощи, у Европы не будет запасов, чтобы компенсировать разницу, и она не сможет одновременно пополнять запасы Украины и восстанавливать свои собственные силы", — констатирует издание.

Тем не менее, военные аналитики говорят, что украинские силы испытывают трудности с вытеснением русских отчасти потому, что у России есть преимущество в численности солдат и техники, что может иметь значение, если США приостановят свою поддержку, а у Европы закончится военная техника.

Напомним, Фокус писал, что в Конгрессе пытаются срочно принять закон, который не даст Трампу разрушить членство США в НАТО.

Кроме того, Фокус сообщал, что издание The Hill опубликовало текущий анализ российско-украинской войны. Пришли к выводу, что в 2025 году уже не будут ждать победы Украины и склонять к плану Б.