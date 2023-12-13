На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику повесткой: реакция ОВА (видео)

На опубликованных в сети кадрах видно, как один из мужчин угрожает "задушить" клирика и обхватывает рукой его шею, однако затем отпускает. Кроме того, на видеозаписи слышно, как он говорит, что "заберет" сына священника, если служитель не пойдет в армию.

Во Львовской области мужчина в военной форме угрожал священнику и говорил, что если клирик не явится в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, то его туда отвезут силой, или же заберут сына. На инцидент отреагировал председатель областной военной администрации Максим Козицкий. Соответствующие видео опубликовали в социальных сетях.

В социальных сетях отмечают, что происшествие случилось 12 декабря в селе Дулибы, что недалеко от города Стрый Львовской области. В заметке уточняют, что двое мужчин в военной форме пришли к священнику Украинской греко-католической церкви.

На кадрах, которые, по информации в соцсетях, снимала дочь священника, видно, как один из мужчин в военной форме угрожает "задушить" клирика и обхватывает рукой его шею, однако затем отпускает. Кроме того, на видеозаписи слышно, как он говорит, что "заберет" сына священника, если служитель не пойдет в армию.

"Ты моего сына, с*ка, опозорил, п**ар. Ты как его хоронил у меня во дворе, что ты ему говорил — "раб Божий". Звание не умел сказать, п***рюга. И не дай бог, ты не приедешь в пятницу в Яворов. Я приеду с пацанами и заберу тебя", — говорит мужчина в военной форме.

Также на видео уже другой человек в форме выдает священнику, судя по разговору, повестку на 15 декабря.

Как отреагировали в ОВА

На соответствующий инцидент отреагировал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, "ситуация требует полного выяснения", ведь в интернете есть только фрагмент видеозаписи и вырванный из контекста разговор.

"Судя по всему, люди на видео знакомы и у мужчины в военной форме есть личная обида на отца", — подчеркнул глава ОВА.

Козицкий попросил руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины на видео являются их сотрудниками, а также дать оценку их действиям.

"То, что могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов", — подчеркнул глава военной администрации.

6 декабря СМИ сообщали о рейдах по спортзалам Хуста и Мукачево, ранее — в Ужгороде.

Также журналисты писали, что представители территориального центра комплектования посетили с рейдом оздоровительный комплекс в Косино. В Специализированной прокуратуре тогда сообщили, что на территории комплекса задержали двух человек, которые после прохождения ВВК отказались от призыва.

Напомним, в начале октября в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как сотрудник ТЦК избивают человека. После инцидента, который произошел в Тернопольской области, в военкомате начали расследование для выяснения всех деталей дела.