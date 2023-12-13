Вражеская авиация активизировалась над Мариуполем: что задумали ВС РФ (видео)

Российские военные изменили приоритет. Летом вертолеты двигались в направлении Бердянска Запорожской области, а сейчас — движутся в направлении Волновахского района, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российская авиация активизировалась над временно оккупированным Мариуполем и районом. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Последние дни снова активная авиация над Мариуполем и районом", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации изменили направление в приоритете. В частности, летом вертолеты двигались в направлении временно оккупированного Бердянска Запорожской области, то сейчас все борта движутся в направлении Волновахского района, где расположен Угледар.

Перемещение военной техники на Донбассе

4 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации перевозили боекомплекты во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области не военными грузовиками, а гражданским транспортом. В частности, враг таскал боекомплекты в прицепах со складов в промзоне на полигоны и подразделения, разбросанные по городу и окрестностям сел в районе. ВС РФ расположили склады в разных местах, чтобы не привлекать внимание и не дать возможность зафиксировать все объекты.

6 декабря стало известно, что враг перебрасывал тяжелую технику через Новоазовский и Мариупольский районы. Россияне ночью перемещали танки по полям и грунтовым дорогам, тогда как днем маскировали технику в лесополосах. По мнению Петра Андрющенко, ВС РФ могли перебрасывать технику в Волноваху и Угледар.

12 декабря Петр Андрющенко заявил, что оккупанты перебрасывали военную технику через Мариуполь в направлении Никольского Донецкой области. Было зафиксировано более 12 грузовиков с БК и инженерным оборудованием, системы зарядки ПВО и несколько пустых тралов.

Напомним, 8 декабря Петр Андрющенко рассказал, что ВС РФ перемещали в Донецкой области военную технику с условно-новыми обозначениями. По его словам, подобные маркировки используются для подразделений, которые будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.