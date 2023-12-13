Непростая задача: Россия глушит американское высокоточное оружие ВСУ, — Пентагон

Американский генерал Антонио Агуто отметил "высокую адаптивность" российских войск, в вопросе подавления высокоточного вооружения. Поэтому США необходимо совершенствовать свои системы и делать их устойчивыми и гибкими.

Генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто заявил, что различные американские высокоточные боеприпасы, которые были предоставлены Украине, быстро обеспечили некоторые тактические преимущества украинским войскам. Однако эти преимущества были сведены на нет средствами РЭБ российских сил, что стало проблемой для командования. Об этом 12 декабря сообщили в Defence One.

"Подавление некоторых наших более точных возможностей является непростой задачей", — отметил Агуто, который с декабря 2022 возглавляет группу по координации военной помощи Украине.

Обозреватели напомнили, что ранее представители Пентагона уже говорили о глушении россиянами высокоточных ракет, поставленных США, в результате чего украинским войскам вместе с американскими партнерами пришлось искать контрмеры. Проблемой остается то, что ВС РФ ищут новые способы подавления этих боеприпасов. Например, у противника есть такие системы, которые способны создавать помехи и блокировать сигналы GPS на расстоянии до 25 км. Такие средства способны не только создать проблемы для операторов беспилотников, но и помешать работе спутниковой интернет-системы Starlink.

Поэтому Агуто считает, что Пентагону необходимо совершенствовать свое вооружение и оборудование, чтобы оно было "достаточно устойчивым и гибким" и имело возможность противостоять противнику. В то же время, генерал также отметил "очень высокую адаптивность" российских войск.

"В течение нескольких недель или месяцев после того, как мы применим что-то на поле боя, наши противники могут найти способы либо нарушить, либо противостоять некоторым из этих возможностей", подчеркнул американский генерал.

Напомним, по информации CNN, ВС РФ создали мощную линию обороны, используя системы РЭБ, такие как "Поле-21". Они не дают HIMARS и Excalibur точно поражать цели.