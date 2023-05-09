Дело не в деньгах: серьезный разговор о высокоточных боеприпасах

В условиях затяжного конфликта с Китаем американские военные могут оказаться не в состоянии продолжать волну успешных точечных ударов в ограниченных и региональных конфликтах. Поэтому Пентагону стоит сосредоточить свое внимание там, где у них еще есть преимущество над Пекином. А это — высокие технологии.

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"Мы расходуем боеприпасы быстрее, чем можем пополнить запасы… Нам необходимо финансирование, чтобы быть готовыми к длительной борьбе. Это критическая потребность".

Фокус перевел статью Тайлера Хакера о роли высокоточных боеприпасов на войне и сложностях их производства.

На первый взгляд может показаться, что эта цитата взята из недавних высказываний американских военных руководителей о "невероятных темпах потребления обычных боеприпасов" в российско-украинском конфликте. Несколько недель назад председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил о возможности "зашкаливающих" расходов на боеприпасы в войне великих держав с Китаем или Россией. Несмотря на то, что Милли назвал этот факт "уроком, извлеченным" из войны в Украине, заглавной цитате на самом деле более семи лет: она взята из заявления тогдашнего начальника штаба ВВС генерала Марка Уэлша о потреблении боеприпасов в Ираке и Сирии.

Хотя российско-украинский конфликт пролил новый свет на недостаточность западных резервов боеприпасов, недостаточные запасы оружия, особенно высокоточных боеприпасов, играющих центральную роль в американских военных операциях, не являются чем-то новым. Нехватка высокоточных боеприпасов была характерной чертой почти каждой американской кампании с 1990-х годов. Американские военные страдали от критически низких запасов высокоточных боеприпасов во время "Бури в пустыне", в Косово, Афганистане, Ливии и совсем недавно в Ираке и Сирии.

Теперь ошеломляющее количество боеприпасов, израсходованных Россией и Украиной, вновь привлекло внимание к этому по-прежнему неприоритетному аспекту готовности обороны. После многих лет игнорирования потенциал конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе привел к широко распространенным призывам к увеличению закупок боеприпасов и расширению оружейной промышленной базы.

Эти призывы к увеличению расходов на боеприпасы и их промышленную базу давно назрели, но они игнорируют вопиющую проблему, стоящую перед вооруженными силами США в ближайшей перспективе. Нынешние запасы высокоточных боеприпасов и темпы их производства просто недостаточны для удовлетворения требований войны с Китаем в ближайшие годы. Как предупредил Милли, даже скоротечный Индо-тихоокеанский конфликт может израсходовать запасы ключевых вооружений американских вооруженных сил за считанные дни или недели. Существующая промышленная база не сможет увеличить производство и заменить это оружие с достаточной скоростью.

Существующая промышленная база не сможет увеличить производство и заменить это оружие с достаточной скоростью

Министерство обороны должно максимально увеличить производство критически важного оружия, и расширение оборонной промышленной базы имеет решающее значение в долгосрочной перспективе. Однако для сохранения преимущества Америки в высокоточном вооружении в ближайшей перспективе от американских военных потребуется переосмысление того, как они разрабатывают, покупают и применяют свои высокоточные боеприпасы. Министерство обороны должно быстро дополнить существующий арсенал высокоточного оружия модульными комплектами для повышения его возможностей и летальности. Это модернизированное оружие можно использовать в паре с инновационными концепциями применения, которые используют неизменное американское технологическое преимущество для удовлетворения потребностей в боеприпасах в конфликте великих держав.

Новый взгляд на старую проблему

Беспрецедентный рост эффективности и результативности сделал высокоточные боеприпасы неотъемлемой частью американского способа ведения войны. Так почему же политики недостаточно инвестировали в них? Причин тому множество, но в основном они основаны на устаревших представлениях о потреблении и производстве боеприпасов. Такие короткие и решительные кампании, как война в Персидском заливе и первые шаги операции "Иракская свобода", позволяли военным лидерам недооценивать важность боеприпасов, что привело к ограниченным запасам современного оружия. Однако недавний анализ убедительно показал, а российско-украинский конфликт еще больше подтвердил, что конфликты между великими державами все чаще становятся затяжными и длятся не недели, а месяцы.

Ожидание быстрого разрешения конфликта сочетается с ошибочной верой в то, что в маловероятном случае более длительной войны потребности в боеприпасах, как и во времена холодной войны, будут удовлетворены за счет резкого роста производства. Но после десятилетий сокращения и консолидации, сегодняшняя оружейная промышленная база не имеет возможностей для резкого увеличения производства высокоточных боеприпасов из-за непостоянства спроса, хрупких цепочек поставок и старения рабочей силы.

Производителям с трудом удается увеличить производство относительно простого оружия, такого как Javelin и Stinger, не говоря уже о современных крылатых ракетах JASSM

Производителям с трудом удается увеличить производство относительно простого оружия, такого как Javelin и Stinger, не говоря уже о современных крылатых ракетах, таких как дальнобойная ракета воздушного базирования Joint Air to Surface Standoff Missile. Привычка полагаться на авось привела к тому, что планировщики рассматривают боеприпасы как нечто второстепенное при составлении бюджета, недофинансируя их производство в пользу дорогостоящих платформ, любимых как Конгрессом, так и вооруженными силами. За неимением специализированных сообществ, как у подводных лодок или самолетов, финансирование высокоточных боеприпасов в основном соответствует оперативному использованию, а не требованиям долгосрочной стратегии или анализа.

Много денег и недостаточно времени

Соединенные Штаты, похоже, пытаются исправить эти ошибки, уделяя первоочередное внимание финансированию боеприпасов и их промышленной базы. Эти усилия абсолютно необходимы для подготовки вооруженных сил США к возможному конфликту между великими державами. Министерству обороны следует максимизировать закупку критически важных боеприпасов и работать над расширением производственных мощностей, но накопление значительного количества оружия и строительство новых производственных линий потребуют лет, а не недель или месяцев. Реальность такова, что, за исключением полноценной промышленной мобилизации, этих улучшений будет недостаточно для удовлетворения огромного спроса на боеприпасы в затяжной войне в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ударные кампании во время "Бури в пустыне" и "Иракской свободы" включали в себя тысячи точек прицеливания, нацеленных на иракское командование и управление, противовоздушную оборону, базы, наземные силы и военную инфраструктуру. Аналогичная кампания против всего лишь части Народно-освободительной армии может повлечь за собой еще тысячи целей. Недавние военные игры предположили, что даже для ограниченной кампании по противодействию китайским силам вторжения в Тайваньский пролив может потребоваться до нескольких тысяч противокорабельных крылатых ракет. Если американские вооруженные силы будут преследовать более масштабные цели, включая китайские системы управления и контроля, базы, силы или военно-промышленные возможности, нетрудно представить себе десятки тысяч потенциальных целей. Эти цели могут быть распределены и скрыты на территории, в 22 раза превышающей площадь Ирака — одно китайское командование театра военных действий занимает почти в 1,5 раза больше площади, чем в предыдущих кампаниях США. Чем дольше продлится конфликт, тем больше целей (например, авиабаз) будет отремонтировано и потребует повторной атаки.

Более того, китайские военные десятилетиями наблюдали за ударными операциями США и готовили свою оборону, чтобы довести расходы США на высокоточное оружие до нереального уровня Фото: The New York Times

Более того, китайские военные десятилетиями наблюдали за ударными операциями США и готовили свою оборону, чтобы довести расходы США на высокоточное оружие до нереального уровня. Во-первых, американским боеприпасам придется противостоять модернизированным мобильным средствам активной защиты, которые включают в себя бортовые перехватчики, ракеты класса "земля-воздух" большой дальности и точечные средства защиты ближнего действия. Оставшееся оружие, достигшее своей цели, затем будет бороться со многими формами пассивной защиты, наиболее заметной из которых является тщательное укрепление китайских баз и инфраструктуры и широкое использование маскировки, камуфляжа и ловушек даже вокруг невоенных объектов. Эти меры в совокупности приводят к экспоненциальному увеличению количества боеприпасов, необходимого в ударной кампании. Например, установленная цель, требующая расходования 150 высокоточных боеприпасов, потребует целых 450 боеприпасов, если активная и пассивная оборона Китая сможет остановить всего 20% американского оружия.

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Имея ограниченные резервные возможности, американские военные будут вынуждены полагаться на существующие запасы высокоточных боеприпасов и темпы производства для удовлетворения этих потребностей в наведении на цель. Точные инвентарные количества засекречены, но истощение запасов США в свете недавних кампаний дает основания сомневаться в достаточности запасов боеприпасов малой дальности. Что касается более сложного оружия, документы о закупках содержат тревожную информацию. Несмотря на то, что Joint Air to Surface Standoff Missile является основной крылатой ракетой воздушного базирования вооруженных сил США, они закупили только 3 243 ракеты в период с 2010 по 2021 финансовый год. Согласно анализу, ВВС могут совершать около 30 самолето-вылетов бомбардировщиков в день. Весь этот запас можно было израсходовать менее чем за неделю продолжительных ударных операций на дальних расстояниях. Текущее производство не сможет пополнить запасы. Во время "Иракской свободы" американские военные израсходовали 802 ракеты Tomahawk за 30 дней, выпуская в среднем 27 ракет в день. При таких темпах один год производства при исторически среднем уровне 209 ракет в год обеспечит достаточное количество "Томагавков" для недели ударных операций.

Кто-то может предположить, что Соединенные Штаты могут закупать иностранное вооружение или полагаться на своих союзников в проведении части любой кампании. Но, как показали усилия по снабжению Украины, многие союзники США находятся в еще худшем положении, чем Соединенные Штаты. Оружейно-промышленные базы многих союзников также ограничены в своих возможностях, и несколько ключевых союзников США, по крайней мере, частично зависят от Соединенных Штатов и в отношении важнейших боеприпасов. Это правда, что использование кибернетических или других военных инструментов может снизить потребности в боеприпасах, но эти инструменты, как правило, играют вспомогательную роль, и сомнительно, что они могут быть использованы против многих целей, типичных для кампании точечных ударов. К тому же уничтожение ряда важных целей могло бы быстрее подтолкнуть Китай к прекращению конфликта. Но уничтожение этих целей может привести к эскалации за пределы обычного уровня, особенно если ставки конфликта для Пекина выше, чем для Вашингтона.

Сохранение преимущества США в точных ударах

Ясно, что у Соединенных Штатов есть проблема с высокоточными боеприпасами, которые они не могут так легко произвести в ближайшем будущем. Сохранение преимущества Америки в области точных ударов в будущих конфликтах, особенно затяжных, потребует от американских вооруженных сил внедрения инновационных конструкций оружия и переосмысления ударных операций.

Сохранение преимущества Америки в области точных ударов в будущих конфликтах, особенно затяжных, потребует от американских вооруженных сил внедрения инновационных конструкций оружия и переосмысления ударных операций

Можно применить современные технологии для обеспечения массового производства высокоточного оружия и создания более эффективных вооружений, снижающих потребность в боеприпасах. В ближайшем будущем модульные комплекты, основанные на успехе серий Paveway и Joint Direct Attack Munition, дополняющих существующие бомбы точным наведением, можно дополнительно улучшить за счет новых технологий двигателей, датчиков и полезной нагрузки. Планирующие комплекты и дополнительные двигатели могут использовать передовые энергетические и силовые установки для увеличения дальности действия проверенного высокоточного оружия при меньших затратах и сокращенных сроках. Эти комплекты также могут быть дополнены многорежимными датчиками, разработанными в предыдущих оборонных программах и усовершенствованными в современных барражирующих боеприпасах и умных бомбах. Добавление недорогих каналов передачи данных, впервые примененных в коммерческих беспилотниках, также может проложить путь к полуавтономному взаимодействию этого оружия для более эффективной атаки ряда целей. Существующие боеприпасы также могут быть модифицированы для доставки полезной нагрузки, которая использует комбинации более мощной энергии, некинетических эффектов, постоянных датчиков и интеллектуальных целесообразных зональных эффектов. Вместе эти функции дадут большему количеству оружия в высокоточном арсенале Америки возможность поражать больше целей с возросшей мощностью.

В среднесрочной перспективе оружие, разработанное с использованием цифровой инженерии и модульной архитектуры, будет легче производить, оно станет более универсальным в эксплуатации и расширит цепочки поставок боеприпасов, открыв двери для большего числа коммерческих фирм, выходящих на рынок компонентов и субкомплектующих. Модульное оружие со взаимозаменяемыми компонентами может сочетать множество различных датчиков и полезных нагрузок для расширения промышленной базы боеприпасов и сокращения компромиссов при закупках за счет предоставления ударным силам универсального оружия, адаптированного к их миссиям и сценариям. Министерству обороны следует тесно сотрудничать с производителями оборонной продукции, чтобы преодолеть проблемы, связанные с запатентованными разработками и интеллектуальной собственностью, которые ранее препятствовали внедрению этих технологий.

Оружие с улучшенными возможностями распознавания целей и специализированной полезной нагрузкой могло бы более эффективно уничтожать критические цели противника

Эти технологии должны сочетаться с новыми концепциями применения, которые сокращают общее количество целей, повышают живучесть и эффективность боеприпасов, а также создают точечные эффекты объема, необходимом для будущего конфликта. Планировщики ударов могут сократить наборы целей, атакуя критические узлы в командных, целеуказательных, противовоздушных или транспортных системах противника. Американские военные успешно атаковали иракскую систему ПВО в ходе операции "Буря в пустыне" и транспортную инфраструктуру на Балканах. Оружие с улучшенными возможностями распознавания целей и специализированной полезной нагрузкой могло бы более эффективно уничтожать критические цели противника. Точно так же, вместо того, чтобы тратить дорогие боеприпасы и ценные ресурсы на атаку неуловимых мобильных целей, таких как ПВО и пусковые установки баллистических ракет, силы США могут нацеливаться на неподвижные и незащищенные элементы цепочки поражения этих подразделений и вспомогательной инфраструктуры. Все мобильные силы, будь то ракетные пусковые установки или военно-морские корабли, полагаются на некоторую форму уязвимой инфраструктуры, такую как укрытия, порты, склады боеприпасов или заправочные пункты, а многие мобильные цели остаются неподвижными во время таких задач, как дозаправка, перевооружение или погрузка. Сосредоточение ударов на этих стационарных элементах позволило бы Соединенным Штатам использовать оружие с GPS-наведением, которое составляет большую часть высокоточного арсенала США, чтобы серьезно ограничить эффективность мобильных сил.

Важно

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Для повышения живучести и эффективности высокоточное оружие должно применяться в разнородных залпах и комплексных атаках, которые ставят противника перед множеством дилемм и не могут быть преодолены единой оборонительной системой. Например, недорогие боеприпасы, оснащенные модульными дополнительными комплектами, могут служить ловушками, поглощающими ракеты противника и подавляющими его оборону. Точно так же некинетическое оружие можно было бы использовать для временного отключения защиты и обеспечения возможности нанесения последующих ударов. Реализация этих концепций потребует от ведомств подхода к боеприпасам не просто как к инструментам, а скорее как к компонентам силовых комплексов для выполнения конкретных задач. Важность оптимизации этих силовых комплексов будет возрастать по мере того, как вооруженные силы США получат более дальнобойные ударные самолеты, способные доставлять большие нагрузки недорогого оружия.

Наконец, Министерству обороны следует, как утверждала Джулия ван дер Колфф на этом сайте, рассмотреть возможность быстрого развертывания высокоточных боеприпасов "второго уровня", в которых используются преимущества существующих технологий для обеспечения большой массы оружия с минимальными возможностями при меньших затратах. Возможности малозаметности, сенсоров и точности следующего поколения являются ключевыми для конкуренции с Китаем в долгосрочной перспективе, и эти простые боеприпасы было бы легче (и дешевле) производить в объемах, необходимых для конфликта между великими державами. В сочетании с беспилотными носителями боеприпасов и пилотируемыми ударными платформами оружие второго уровня имеет важное значение для обеспечения эффекта объема. Как показало использование Россией иранских беспилотников в Украине, не каждая цель требует высокоточного боеприпаса. В отличие от аппаратов ИВЛ во время пандемии COVID-19, Министерству обороны не следует ждать кризиса, чтобы изучить и протестировать эти конструкции.

Заключение

В условиях затяжного конфликта с Китаем американские военные могут оказаться не в состоянии продолжать свою волну успешных кампаний точечных ударов в ограниченных и региональных конфликтах. Вместо того чтобы оглядываться назад, на историческое сравнительное преимущество, которого больше не существует, — неограниченные промышленные мощности, — Соединенным Штатам следует использовать сравнительное преимущество, которым они все еще располагают в настоящее время, — высокие технологии. Министерство обороны может начать с закупки большего количества современного оружия и расширения возможностей существующих высокоточных боеприпасов с помощью модульных надстроек и модернизированных полезных нагрузок. Эти первоначальные шаги к модульному оружию могут проложить путь к широкому внедрению цифровой инженерии и комбинированного оружия в ближайшие годы.

Помимо технологий, сочетание высокоточного оружия с обновленными концепциями эксплуатации и применения имеет важное значение для снижения требований к боеприпасам до более приемлемого уровня в конфликте великих держав. Соединенные Штаты могут так и не накопить достаточное количество крылатых ракет большой дальности, чтобы бороться с Китаем так же, как они ранее боролись с Ираком. Нацеливание на критические уязвимые места противника, сосредоточение ударов по стационарным, а не подвижным целям, а также использование перспективных вооружений в силовых комплексах для реализации разнородных залпов и комплексных атак — все это способы, с помощью которых американские военные могут использовать свои высокоточные боеприпасы более эффективным и действенным образом.

Конечно, инновационных технологий и концепций может оказаться недостаточно для победы в затяжной войне на истощение. Количество остается своего рода качеством, особенно с расходуемым оружием. Но, полагаясь на устаревшие предположения и отказываясь использовать устойчивое технологическое преимущество, Америка рискует потерпеть поражение в будущих военных операциях, где спрос на высокоточное оружие неизбежно превысит предложение.

Об авторе

Тайлер Хакер — научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок. Его работа посвящена ударам большой дальности, будущим оперативным концепциям и соперничеству великих держав. Автор готовящегося к публикации доклада CSBA Beyond Precision: Maintaining America’s Strike Advantage in Great Power Conflict. Ранее служил офицером полевой артиллерии в армии США.