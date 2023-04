Без хороших офицеров не будет победы. Почему так важен человеческий фактор в эпоху инноваций

Как писал историк Джон Киган, "общая черта всех битв – это люди", и именно люди – пожалуй, самое большое преимущество армии США. Человеческий фактор останется главной силой ВС США, и именно развитие инновационного мышления в таких местах, как Вест-Пойнт, позволит офицерам добиться успеха на полях сражений завтрашнего дня.

В армии США слово "инновации" стало почти клише. Достаточно просмотреть несколько статей на этом сайте, чтобы найти целый ряд весьма противоречивых мнений об инновациях. Высказываются аргументы об отставании инноваций в оборонной сфере и путях к исправлению этого, о том, что инновации на самом деле не являются проблемой, и даже о том, что американские военные должны внедрять инновации с той же эффективностью, что повстанцы.

Однако в этих аргументах отсутствует роль руководства в инновациях – человеческий фактор, необходимый для решения вызовов войн будущего. Будущее поле боя, скорее всего, будет требовать рассредоточенных формирований, возглавляемых младшим офицерским составом в жестких условиях. Эти командиры будут вынуждены, в силу необходимости ведения боевых действий, решать тактические задачи, связанные с беспилотной войной, автоматизированными датчиками, искусственным интеллектом и многим другим. Такие инновации, обеспечиваемые гибкостью мышления командования миссии, будут иметь решающее значение в любом современном конфликте.

Военная академия США в Вест-Пойнте – лидер в подготовке таких креативных, предприимчивых и адаптивных офицеров. Благодаря своей академической программе, возглавляемой преподавателями мирового класса с акцентом на обучение на основе конкретных проектов, Вест-Пойнт стремится создать именно такой тип офицера, который может стимулировать технологические, организационные и доктринальные инновации как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Именно такие лидеры – любознательные, творческие, открытые к риску и готовые бросить вызов стереотипам, – преуспеют в современной войне.

Инновационные вызовы для армии

Очевидно, что в армии и Министерстве обороны присутствует ощущение давно назревших перемен. Хотя "инновации", возможно, стали общим местом для Министерства обороны, вызовы, стоящие перед вооруженными силами США, указывают на правильность этого ощущения. Растущая воинственность Китая, вторжение России в Украину и все большее значение новых технологий в военных операциях свидетельствуют о быстро меняющейся конкурентной среде. Однако проблемы с призывом на службу, сложные экономические условия и постоянная угроза, исходящая от негосударственных субъектов, делают перемены чрезвычайно трудными. Неудивительно, что "инновации" стали волшебной пилюлей для решения, казалось бы, неразрешимых проблем и напряженности. Необходимость адаптации перед лицом перемен – повторяющаяся тема в военной истории, а инновации – достаточно широкий термин, чтобы отразить эту необходимость.

Но что такое инновации и как они происходят в организации, особенно в такой большой и закостенелой как армия? Сводится ли все к приобретению и внедрению новых технологий? Идет ли речь о новой стратегии и доктрине? Или же инновации в большей степени связаны с организационными изменениями, при которых они поощряются, принимаются и становятся неотъемлемой частью военной культуры?

Инновации – это не просто технологические изменения или сдвиги в организационной культуре. Это и то, и другое, и даже больше. Инновации – это изобретение, внедрение и реализация необходимых изменений в ведении боевых действий, чтобы армия могла сражаться и побеждать в войнах. Это процесс, в ходе которого новые тактики, технологии и организации появляются, выходят на новый уровень, принимаются, а затем внедряются сверху вниз во всех войсках. Только в этом случае возможны систематические и значимые инновации.

Человеческий фактор

Однако в этом определении отсутствует самый важный элемент инновационного процесса в армии: лидерство. Стратегия армии в отношении людей подтверждает, что внедрение инноваций до успешной адаптации технологий или изобретения доктрин, требует наличия инновационных лидеров. Другими словами, военные инновации, как и война, – дело рук человека, и, соответственно, для успеха требуется особый тип офицера. Адам Грант в книге "Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know" отмечает, что решение "сложных задач … требует от нас гибкости ума. Перед лицом любого количества неизвестных и развивающихся угроз смирение, сомнение и любопытство являются жизненно важными. Смелые, настойчивые эксперименты могут стать нашим лучшим инструментом для переосмысления". Черты, которые упоминает Грант – скромность, воображение, готовность к экспериментам, принятие рисков и навыки критического мышления – хорошо описывают офицеров, необходимых для обеспечения инновационных усилий армии.

По этой причине академическая программа Военной академии США стремится создать среду, в которой поощряются эти качества и из которой выходят офицеры-новаторы. Для этого, несмотря на противоположные тенденции в высшем образовании, она по-прежнему привержена широкому гуманитарному образованию курсантов. Охватывая множество академических областей – от естественных наук, технологий, инженерии и математики до социальных и гуманитарных наук – основная учебная программа Военной академии предназначена для подготовки офицеров, которые, помимо специальных знаний по предмету, могут критически мыслить, успешно общаться и решать задачи в любой обстановке. Как утверждает Дэвид Эпштейн в книге "Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World", "именно этого требует быстро меняющийся, жестокий мир, – навыков концептуального мышления, способных связывать новые идеи и работать в разных контекстах".

Дополнением к этой основной учебной программе, не менее важным для развития инновационного мышления у будущих офицеров, является специальность курсанта. В фундаментальном исследовании "Military Innovation in the Interwar Period" Уильямсон Мюррей отмечает, что "один из важных компонентов успешных инноваций в межвоенный период был связан со способностью офицеров использовать свое воображение при изучении потенциальных инноваций". По этой причине курсантам в рамках их специализации разрешается изучать предмет по своему выбору и заниматься независимой научной деятельностью. Это позволяет каждому курсанту выявлять проблемы, экспериментировать и находить творческие решения. Что еще более важно, это стимулирует их природное любопытство и интеллектуальное воображение, необходимое для инноваций.

Академическую программу курирует военный и гражданский профессорско-преподавательский состав мирового класса. Преподаватели являются экспертами в предметной области с реальным опытом работы, которые обучают курсантов в небольших классах, часто на примере конкретных проектов. Эти преподаватели нередко возвращаются со службы, где они воочию видели проблемы, стоящие перед армией, и они также вернутся в свои части более подготовленными, поскольку преподавали и руководили междисциплинарным, инновационным процессом, который одинаково полезен как для курсантов, так и для всей армии. Например, постоянные испытания новых возможностей высокоэнергетических лазеров, проводимые совместно курсантами, преподавателями и внешними партнерами, далеки от близорукой сосредоточенности только на технических вопросах. Напротив, широта академической программы ведет к постоянному правовому, этическому и историческому анализу в сочетании с серьезными размышлениями о том, как лучше всего внедрить эту технологию в действующие войска.

Обширная учебная программа Вест-Пойнт и преданные своему делу преподаватели вместе способствуют созданию динамичной среды, которая приводит к появлению офицеров-новаторов. Каждый выпускник, получивший соответствующую интеллектуальную базу, будет обладать качествами, необходимыми для разработки технологических, организационных и доктринальных инноваций, соответствующих сегодняшним угрозам. Эти офицеры, как никакой другой компонент инновационной экосистемы, имеют решающее значение для того, чтобы помочь армии США успешно ориентироваться в сложностях и неопределенности современного поля боя.

Заключение

Подготовка офицеров-новаторов имеет первостепенное значение. Мы не знаем, когда наступит следующий конфликт. Однако мы знаем, что инновации, движущей силой которых является мыслящий офицер, имеют решающее значение для ведения и победы в будущих войнах. Благодаря гибкости мышления, полученной в Вест-Пойнте, выпускники смогут внести свой вклад в изменения, необходимые армии, чтобы устоять на изменчивом поле боя. Оставшись одни на острове или в глухом лесу со своим взводом или ротой, эти офицеры должны чувствовать себя комфортно в условиях двусмысленности и неопределенности современного боя и быть готовыми находить решения непредвиденных проблем.

Именно поэтому Военная академия США полностью посвящена предоставлению образования, необходимого для развития инновационных лидеров. Как писал историк Джон Киган, "общая черта всех битв – это люди", и именно люди – пожалуй, самое большое преимущество армии США. Человеческий фактор останется главной силой ВС США, и именно развитие инновационного мышления в таких местах, как Вест-Пойнт, позволит офицерам добиться успеха на полях сражений завтрашнего дня.

Об авторах

Шейн Р. Ривз – бригадный генерал армии США, в настоящее время является деканом академического совета Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.

Адам Т. Барсун – майор армии США, в настоящее время служит в качестве исполнительного офицера при декане академического совета Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Мнения, выраженные здесь, принадлежат авторам и не отражают официальную политику или позицию армии США, Министерства обороны или правительства США.

