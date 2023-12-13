Новый P322-COMP: SIG Sauer расширяет линейку пистолетов для соревнований (видео)

Пистолет рассчитан для стрельбы патронами калибра .22LR и сориентирован на соревновательную стрельбу. Для этого оружие оснащено деталями, характерными для спортивных пистолетов.

Оружейная компания SIG Sauer расширяет свой ассортимент, представив P322-COMP, усовершенствованную версию модели P322. Этот пистолет призван установить новые стандарты в категории оружия калибра .22LR, ориентированных как на новичков, так и на опытных стрелков, благодаря своим возможностям для участия в соревнованиях. Подробно о новинке немецких оружейников рассказали 13 декабря обозреватели Army Recognition.

Модель P322-COMP ориентирована на широкий круг стрелков, от новичков до экспертов, и обладает характеристиками, оптимизированными для соревновательной стрельбы. Новый пистолет от SIG Sauer сохранил отличительные элементы оригинального P322, такие как емкость магазина на 20 патронов, регулируемый спусковой крючок и конструкция с возможностью установки оптики. Вместе с тем он получил ряд усовершенствований.

Так пистолет был оснащен компенсатором, который уменьшает подбрасывание ствола во время выстрела, повышая скорость и точность стрельбы. Пистолет комплектуется магазином на 20 патронов и еще одним магазином на 25 патронов. Для удобства использования оружие оснащено спортивным рычагом для извлечения удлиненного магазина. Кроме того, в пистолет интегрирован прицел ROMEOZero ELITE с красной точкой.

Общие характеристики пистолета и габариты:

калибр — .22LR (5,72 мм);

длина — 8 дюймов (20,32 см);

ширина — 2,2 дюйма (5,59 см);

высота — 6,1 дюйма (15,48 см);

вес пистолета с магазином — 19,8 унции (0,56 кг).

Пистолет оснащен направляющей для аксессуаров M1913 и ударно-спусковым механизмом одинарного действия. Рукоятка выполнена из компактного черного полимера, а ствол — из углеродистой стали. Затвор имеет прозрачное анодирование, а рамка сделана из сплава. В комплект поставки входит переходник с резьбой, позволяющий при желании установить глушитель.

"Компактные размеры и улучшенная эргономика делают его привлекательным для широкого круга пользователей, от новичков до опытных стрелков", — подытожили обозреватели.

Напомним, 30 ноября компания SIG Sauer объявила о пополнении своей линейки новым пистолетом — P320-Xten Endure. Оружие разработан для использования в самых суровых условиях на открытом воздухе, и предназначен для самых требовательных пользователей.