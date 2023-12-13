"Атеш" разведал аэродром РФ в Крыму: что удалось обнаружить (фото, видео)

Полученную развединформацию партизаны передали украинским военным. Это является одним из ключевых элементов борьбы за освобождение Крыма от оккупантов, рассказали в подполье.

Украинское подполье разведало аэродром во временно оккупированном Джанкойском районе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты провели успешную разведку аэродрома в Джанкойском районе, во время которой удалось обнаружить станции радиолокаций оккупантов", — говорится в сообщении.

Координаты вражеского аэродрома — 45.7096694, 34.4234316.

В "Атеш" отметили, что полученная информация была передана Вооруженным силам Украины. В частности, координация с Силами обороны является одним из ключевых элементов борьбы партизан за освобождение полуострова.

Подполье отметило, что поделилось лишь небольшой частью кадров, которых знал агент "Атеш".

Напомним, 12 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили о проникновении на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Агенту удалось собрать данные о личном составе части, технике и вооружении. В частности, оккупанты используют вертолеты Ми-9 для эвакуации раненых. Также партизаны выяснили, что дисциплину в подразделения подрывает то, что потери полка в войне командование пополняет заключенными военными.

13 декабря стало известно, что партизаны "Атеш" внедрили своих агентов в процесс строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории. В их задачи входит не только передача информации, но и создание трудностей и задержек на стройплощадке. Подполье "помогает" оккупантам с момента начала строительства — апреля 2023 года.