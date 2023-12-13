У РФ могут быть большие запасы ракет 48Н6 для С-400: приняли на вооружение еще в 1990-м

Российская оборонка способна изготавливать более 500 зенитных ракет, в том числе семейства 48Н6. Именно их враг и применяет для обстрелов по украинским городам.

Во время обстрела Киева в ночь с 12 на 13 декабря оккупанты, вероятно, применили зенитные ракеты 48Н6. Они были приняты на вооружение еще в 1990 году. Об этом сообщает Defense Express.

Как отмечают эксперты издания, российские источники указывают, что семейство зенитных ракет 48Н6 было принято на вооружение еще в СССР в 1990 году. Комплекс С-400 появится на вооружении РФ через 227 лет в 2007 году. Поэтому оккупанты могут обладать большими запасами ракет 48Н6. Их количество может позволить Кремлю считать целесообразным удар зенитными ракетами по украинской территории.

Также в аналитическом центре Jamestown Foundation еще в начале 2023 года отмечали, что российский оборонно-промышленный комплекс может производить до 500 ракет 48Н6. Более того, в октябре в Москве открыли новый корпус для производства зенитных ракет, в том числе и ракет 48Н6.

Схема транспортно-пускового контейнера ракеты 48Н6

Концепцию применять наземные ракеты для ударов по наземным целям тоже предусмотрели в Советском союзе еще во время проектирования С-300. Заменить возможность ударов по наземным целям должен был бы новый оперативно-тактический ракетный комплекс "Гермес". Однако работы по его разработке до сих пор не завершены. Поэтому в ВС РФ решили перейти к ракетному террору против украинских городов.

Напомним, 4 октября в РФ заявили о разработке новой ракеты для ЗРК С-400 для ударов по земле.

26 ноября в британской разведке сообщили, почему РФ переместила ЗРК С-400 из Калининграда.