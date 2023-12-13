"Нам нужны F-16": командир экипажа Ми-8 ответил, как истребители изменят ход войны

Летчик "Гуцул" убежден, что американские самолеты смогут "подвинуть" Черноморский флот и авиацию РФ.

Командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" объяснил, почему Украине нужны самолеты F-16. Об этом известно из его интервью УНИАН, опубликованного 13 декабря.

Он пояснил, что российские истребители способны уничтожать цели на расстоянии 100 километров. То есть ВСУ видят вражеские самолеты, но не могут ничего сделать. Украинские силы ПВО пока не способны их достать.

"Вот почему нам нужны F-16", — подчеркнул "Гуцул".

По его словам, F-16 — это многофункциональный истребитель. Такие самолеты есть на вооружении у США и еще 24 стран. Защитник убежден, что эти "птички" способны изменить баланс сил в воздухе и повлиять на ход войны в Украине.

"F-16 — платформа для современного авиационного вооружения. Он может одновременно нести ракеты типа "воздух-воздух" и "воздух-земля". Может уничтожать баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, БПЛА, а также РЛС, корабли и т.д.", — рассказал пилот.

Он отметил, что благодаря этим истребителям украинская авиация будет в большей безопасности. Современные ракеты типа "воздух-воздух" могут поражать цели на расстоянии до 180 километров.

"Это заставит российские самолеты действовать дальше от Украины. Дальность противокорабельных ракет — до 220 километров. Это может стать серьезным фактором для перемещения Черноморского флота из Крыма на другие базы", — добавил "Гуцул".

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина нуждается в современных самолетах. По его словам, самыми желанными являются F-16 последней модернизации.

Бельгия подтвердила свое намерение поставить в Украину F-16. Однако их обещают предоставить только в 2025 году.