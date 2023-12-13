"Не увидите ни одной подписи": Данилов ответил на прогнозы о поражении Украины (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в заявлениях о неспособности Украины выиграть в войне нет ничего нового. Однако, по его словам, такие "прогнозы" никогда не бывают официальными.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ответил, возможно ли, что Украина проиграет войну. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона 13 декабря.

"Войну мы точно не проиграем, потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне огромное количество стран, которые совместно с нами помогают нам бороться с этой мерзостью под названием Российская Федерация", — заявил чиновник.

Секретарь СНБО также прокомментировал противоположные заявления и прогнозы, которые появляются в СМИ. По его словам, "это не новая история".

"Но вы не увидите ни одной подписи и ни одного официального представителя, который бы официально начинал об этом говорить", — подчеркнул Данилов.

Он подтвердил, что на фронте могут происходить "сложные ситуации". Однако, по его словам, после негативных событий всегда происходят хорошие. Чиновник призвал украинцев не "впадать в пессимизм".

"Сложные ситуации бывают, главное, чтобы они не были фатальными. Ничего фатального на сегодня нет. Есть борьба, есть война — победа обязательно будет за нами", — добавил секретарь СНБО.

Комментарий Алексея Данилова (о победе в войне — с 7:13)

Напомним, 10 декабря сенатор США от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал идею о победе Украины в войне "абсурдной". По его словам, в это никто на самом деле не верил.

Экс-посол в США от Великобритании Ким Даррок заявил, что в случае возвращения к власти Дональд Трамп остановит помощь Украине. Дипломат убежден, что экс-президент согласится отдать оккупированные территории России.