Западу грозит катастрофа. Что произойдет с миром, если Путин победит в Украине

Если Россия в конечном итоге аннексирует украинские земли, проиграет не только Запад — проиграет весь международный порядок после 1945 года, предупреждает политик и публицист Дэвид Ханнан. Поэтому так важно не отчаиваться именно сейчас, в этот переломный момент войны.

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Нам нужно поговорить об Украине. В то время как внимание всего мира было сосредоточено на войне между Израилем и ХАМАСом, мрачные толчки сотрясали эту богатую черноземную почву. Контрнаступление Украины провалилось — или, по словам Владимира Зеленского, "не достигло желаемых результатов".

По мере того, как измученные украинцы отступают от российских валов и минных полей, инициатива переходит к оккупантам. Россия продвигается сквозь руины того, что когда-то было Марьинкой, городом близ Донецка, возможно, имеющего скорее психологическое, чем стратегическое значение. Ракеты снова бьют по Киеву. Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к "Би-би-си", чтобы предупредить, что ее страна находится в "смертельной опасности".

Теперь настала очередь украинцев окопаться, попытаться удержать то, что у них есть. Как и в 1914 году, по всей длине фронта от дельты Днепра до границы с Россией проходит укрепленная линия. И, как и тогда, военные технологии благоприятствуют обороняющимся, поэтому крошечные выгоды приобретаются ужасной ценой.

Первая мировая война закончилась отчасти потому, что у союзников было больше живой силы. Они смогли, особенно после того, как Америка была полностью мобилизована к началу 1918 года, бросить на передовую больше людей, чем Центральные державы.

На этот раз демографическое преимущество — у России, население которой в три с четвертью раза превышает население Украины. Россия переключила треть своего довоенного гражданского производства на оружие и боеприпасы и теперь получила преимущество, когда дело доходит до беспилотников — этого современного эквивалента колючей проволоки и пулеметов, которые давали обороняющейся стороне такое смертельное преимущество в войне.

Долгосрочные издержки перехода к экономике военного времени для российского народа ужасны. Владимир Путин обрек своих многострадальных мужиков на годы нищеты и голода. Но на данный момент это сработало. Россия дожила до зимы без украинского прорыва.

Соревноваться с Россией в живой силе сложно... Фото: РИА Новости

Мы все склонны к ретроспективному взгляду, и, несомненно, будут статьи о том, что всегда было сложно оттеснить окопавшихся защитников. Но эта тупиковая ситуация была далека от предсказуемой, когда в июне началось контрнаступление.

Я был одним из тех, кто ожидал, что Украина прорвется к Азовскому морю, и этот шаг вполне мог положить конец войне. В 2022 году Украина продемонстрировала, что Россия не может пополнять запасы Крыма через Керченский пролив. Разрыв сухопутного моста оставил бы русский гарнизон на полуострове отрезанным. Украина могла бы отключить электричество и еду, и открылось бы пространство для переговоров.

Почему я ошибся? Я разговаривал не только с украинцами, но и с британскими военными наблюдателями, непосредственно знающими поле боя. Они наблюдали за чрезвычайными успехами Украины в Харькове и Херсоне в 2022 году — успехами, которые побудили Запад предложить те виды военной техники, от отправки которых они раньше воздерживались, чтобы она не попала в руки врага.

Теперь у Украины были ракеты большой дальности, комплекты для разминирования и современные танки. В то же время мятеж Пригожина показал, насколько мягкой была Россия за твердой оболочкой своей линии фронта.

Но захватчики извлекли уроки из своих прежних ошибок. В то время как прошлой весной Украина бросилась обучать своих людей использованию нового оружия, Россия закладывала милю за милей мин, строила укрепления, рыла траншеи и накапливала беспилотники.

Путину нужно только продержаться еще 12 месяцев. Даже если Дональд Трамп не будет избран (бывший президент не скрывает своего восхищения российским тираном, однажды дойдя до того, что заявил, что доверяет Путину больше, чем службам безопасности США), конгрессмены-республиканцы выступили против войны. На прошлой неделе они заблокировали пакет помощи Украине на сумму 88 миллиардов фунтов стерлингов, предоставленный президентом Байденом.

Их беспокойство — предположительно финансовое, но более серьезным мотивом может быть их партийная неприязнь к Байдену, тот же самый постыдный импульс, который побудил предыдущее поколение конгрессменов-республиканцев выступить против войны Гарри Трумэна в Корее. У крыла MAGA также сохраняется недовольство эпизодической ролью, которую Украина сыграла в драме об импичменте Трампа.

Долгое время Путин боялся покидать пределы России. Помимо международного ордера на арест, у него были вполне обоснованные опасения быть убитым. Его единственные зарубежные проекты были связаны с бывшими советскими государствами и двумя дружественными диктатурами: Ираном и Китаем.

Но на этой неделе он посетил две нейтральные диктатуры — ОАЭ и Саудовскую Аравию. На кадрах видно, что это, вне всякого сомнения, был сам деспот, а не его двойник. Что дало ему уверенность в поездках в места, имеющие связи в области безопасности с Западом? Возможно ли, что было достигнуто какое-то предварительное согласие? Может быть, саудовцев попросили выслушать его мнение в качестве возможной прелюдии к мирным переговорам?

Если это так, мы рискуем катастрофой Суэцкого уровня для западных демократий. Любая сделка, которая вознаграждает российскую агрессию, станет сигналом остальному миру о том, что НАТО со всем ее коллективным богатством и вооружением не смогла добиться минимальной цели по спасению страны, которую два ее самых могущественных члена, США и Великобритания, решили защищать.

Доводы в пользу вмешательства в защиту Украины заключаются не в том, что это либеральная демократия. Конечно, она гораздо более либеральна, чем Россия, но она далеко не соответствует нашим стандартам. Русофильские партии были запрещены, и есть опасения, что репрессии могут распространиться и на прозападных оппозиционных политиков. На этой неделе я был на встрече мировых правоцентристских партий, где должен был выступить бывший президент Петр Порошенко. В последнюю минуту ему и двум его депутатам запретили выезд из Украины — и хотя Порошенко патриотически отказался поднимать шум, это заставило меня задуматься, и не в первый раз, почему Зеленский отказывается вовлекать другие партии в коалицию военного времени.

Опять же, в 1939 году Польшей управляло авторитарное правительство. Это не изменило того факта, что она подверглась нападению без провокации после того, как мы гарантировали ее независимость, — точно так же, как мы гарантировали независимость Украины в 1994 году, когда она сдала свой ядерный арсенал.

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Хотя на этот раз мы сами не находимся в состоянии войны, но мы настолько увлечены украинским делом, что победа России — а поглощение завоеванных территорий является победой России, преподносите ее, как хотите, — будет означать катастрофическую потерю престижа для Запада и связанные с ним идеи: личная свобода, демократия и права человека.

Конфликты будут распространяться по мере того, как режимы, которые никогда не заботились о либеральных ценностях, осознают, что на углу больше нет полицейского. Возмутительные претензии Венесуэлы к Содружеству Гайаны — это только начало.

"Запад завоевал мир не благодаря превосходству своих идей, ценностей или религии… а, скорее, благодаря своему превосходству в применении организованного насилия, — писал Сэмюэл Хантингтон. — Жители Запада часто забывают этот факт; незападники никогда этого не делают".

Но это еще не конец. Украина вытеснила Россию из западной части Черного моря, которая снова открыта для международного судоходства. Мы должны быть начеку против тенденции, которую Джордж Оруэлл наблюдал во время Второй мировой войны, когда интеллектуалы чрезмерно интерпретируют каждый новый военный поворот — тенденция, по его мнению, не разделяемая обычными людьми. Точно так же, как сразу после российского вторжения наблюдался чрезмерный пессимизм — а потом чрезмерная эйфория, когда Херсон был отвоеван, нам не следует делать слишком многого из этой неудачи.

Все еще возможно представить себе мирное соглашение, которое не вознаграждало бы агрессию открыто. Возможно, восточные области могли бы получить автономию под свободным украинским сюзеренитетом; возможно, референдум под международным контролем может быть проведен в демилитаризованном Крыму.

Но если Россия в конечном итоге аннексирует земли силой, проиграет не только Запад; проиграет весь международный порядок после 1945 года.

Мир становится холоднее. Ночи приближаются.

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