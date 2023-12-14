ВС РФ продвинулись возле Авдеевки, Марьинки и Купянска, — DeepState (карты)

В среднем враг подвинул линию фронта на 400-600 метров, рассказали эксперты. При этом возле Марьинки ВС РФ вышли на прямую дорогу к городу Курахово.

Российские подразделения на несколько сотен метров приблизились к Купянску, получили определенные успехи на северном фланге возле Авдеевки и оккупировали Марьинку почти на 100%. Об этом 14 декабря сообщили эксперты сообщества DeepState в Telegram-канале.

Эксперты указали, что врагу удалось добиться определенных успехов в трех точках на линии фронта. В Харьковской области ВС РФ имеют успехи у Лимана Первого (в 8 км от Купянска). В Донецкой области — у Степного (в 2 км к северо-западу от Авдеевки) и почти полностью оккупировали Марьинку к западу от Донецка.

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Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 декабря указано, что ВС РФ продолжают атаки под Авдеевкой: насчитали 57 попыток штурмов. Марьинка — 19 вражеских атак, Купянск — 21. Командование не подтвердило изменения линии фронта, о которых написали эксперты.

На онлайн-карте боевых действий специалисты DeepState обозначили участки, где россияне подвинули линию фронта. В частности, по состоянию на 14 декабря можно увидеть, что у Лимана Первого в направлении Купянска линия фронта передвинулась на более чем 600 м.

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 14 декабря 2023 года Фото: DeepState

Изменения линии боев возле Степного сосредоточены преимущественно к северу от окраин этого населенного пункта. На данном отрезке ВС РФ прошли около 400 м.

Ситуация под Авдеевкой по состоянию на 14 декабря 2023 года Фото: DeepState

На карте можно также увидеть, что Марьинка почти полностью в руках оккупантов. Последние успехи врага — это еще "плюс" полкилометра. Бои идут на самых западных окраинах населенного пункта. Расстояние до Угледара — около 22 км, до Курахово — около 13 км.

Ситуация в Марьинке по состоянию на 14 декабря 2023 года Фото: DeepState

Между тем накануне, 13 декабря, DeepState подсчитали, в скольких точках ВС РФ атаковали позиции ВСУ на северном и южном флангах возле Авдеевки. Выяснили, что таких точек было 16. Причина активизации врага — изменения погодных условий, указали эксперты.

Чтобы получить хотя бы какие-то успехи на данном отрезке фронта в Донецкой области, россияне продолжают использовать тактику "мясных штурмов", пояснили в DeepState. Отметили, что ВС РФ несут "колоссальные потери", но продолжают штурмовать город, который держался с 2014 года.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об удачной атаке ВСУ возле Горловки. Глава государства опубликовал видео, на котором украинские воины установили флаг на одном из терриконов. Тем временем западные аналитики подсчитали потери ВС РФ в течение войны. По предварительным оценкам, Кремль потерял почти весь начальный состав армии, которая вступила в Украину.