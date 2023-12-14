"Плохие новости" для Китая: что показали израильские истребители F-35i во время войны (видео)

Летчик F-35и впервые перехватил крылатую ракету — это может стать серьезной головной болью для Китая. Их доктрина предусматривает применение большого количества ракет для запрета доступа.

Израильский истребитель F-35i впервые сбил крылатую ракету йеменских хуситов. И это является "плохой новостью" для Китая. Об этом сообщает Forbes.

Аналитик центра по вопросам национальной безопасности IRIS Independent Research Ребекка Грант говорит, что перехват крылатой ракеты истребителем является плохой новостью для китайцев. Китай является сторонником стратегии запрета доступа (A2AD). Она базируется на использовании большого количества крылатых ракет для ударов и удержания противника на большом расстоянии. Таким образом они хотят нанести поражение западным силам в Тихом океане.

"Мне показалось, что это очень интересный случай. Это первый такой случай применения F-35", — говорит Грант.

Израильские Воздушные силы опубликовали видео перехвата крылатой ракеты в начале ноября. Деталей относительно типа крылатой ракеты военные не озвучили. Однако авторы считают, что это может быть ракета семейства Qud, которые поставляются боевикам хуситам из Ирана.

Видео перехвата крылатой ракеты

Перехватили вражескую крылатую ракету, вероятно, американской AIM-9X Sidewinder с инфракрасной системой наведения. В любом случае китайские военные аналитики должны "почесать затылок", считает аналитик. Грант отметила, что Китай внимательно следит за военными операциями и технологиями США, как внутри страны, так и у союзников Штатов.

"Это игра, чтобы Си Цзиньпин, его друзья и советники не думали, что что-то в Тихом океане является легкой добычей... Это означает, что у них есть некоторые ракеты, которые могут быть особенно уязвимыми для перехвата", — говорит Ребекка Грант.

В то же время НОАК могут запустить несколько массированных волн крылатых ракет, которые перегрузят системы ПВО США. Вероятно, F-35 они рассматривают как меньшее препятствие. Цель США должна заключаться в том, чтобы они своими действиями давили на китайскую промышленность, как это было в 1980-е с СССР. Китай должен менять распределение ресурсов и экономику, чтобы придумывать новые средства противодействия.

Напомним, 3 ноября истребитель F-35i впервые в истории перехватил крылатую ракету. Ранее такая возможность была лишь теоретической.

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