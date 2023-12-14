У затопленного крейсера "Москва" появился новый командир, — разведка (фото)

Украинская разведка опубликовала выписку из приказа, согласно которому новым временным командующим поставили Андрея Саватеева.

Российское министерство обороны назначило нового командира крейсера "Москва", который украинские военные потопили в апреле прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУР.

В украинской разведке опубликовали выписку из приказа Сергея Шойгу датированную 10 сентября прошлого года.

В документе отмечается, что вакантную должность командира займет Саватеев Андрей Игоревич. В частности, перед этим он занимал должность начальника штаба — заместителя командира 68-й бригады Крымской военно-морской базы ЧФ.

Также отметим, что на должность Сатаева назначили только как "временно исполняющего обязанности".

Фото: Facebook ГУР

Уничтожение крейсера "Москва"

Флагман Черноморского флота РФ был уничтожен украинскими военными 14 апреля прошлого года.

Сообщалось, что ракетный крейсер "Москва" был подбит украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

На корабле находилось 510 человек, из которых выжило лишь 58. Уже на следующий день стало известно о смерти командира Антона Куприна в результате пожара на корабле.

России понадобилось не менее двух недель, чтобы забрать с уничтоженного корабля секретную технику и тела погибших моряков. Для этого они привлекли до семи кораблей.

Напомним, в конце сентября аналитики сообщали, что армия России не имеет средств для сбивания противокорабельных ракет "Нептун".

Также весной этого года в Киеве показали остатки крейсера "Москва". В частности, это одна из самых больших потерь РФ.