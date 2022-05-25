С крейсера "Москва" забрали тела погибших и секретную аппаратуру, – ГУР

По данным украинской военной разведки, операция длилась не меньше двух недель, в ней участвовали до семи кораблей.

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С затонувшего в Черном море крейсера "Москва" забрали тела погибших моряков Черноморского флота России, секретную документацию и аппаратуру, сообщил проекту "Крым.Реалии" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, операция длилась как минимум две недели.

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"Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", – сказал Скибицкий.

При этом он подтвердил, что крейсер затонул во время буксировки на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом же ранее заявляли в Минобороны РФ. Однако в российском военном ведомстве ничего не сообщали о проведении спасательной операции на затопленном крейсере "Москва".

Ранее стало известно, что российское командование предлагает родителям матросов-срочников, утонувших на крейсере "Москва", подписать заявления, что их сыновья "умерли в результате катастрофы". Военкоматы РФ тщательно скрывают факт попадания ракет в крейсер. Родственники погибших получают извещения, где указывается, что тело после "катастрофы" не нашли. К 9 мая они стали понимать, что никто не проводит поисковую операцию.

Напомним, житель Ялты, отец одного из матросов-срочников Дмитрий Шкребец недавно решил рассказать правду о затонувшем крейсере. ВС РФ делали все, чтобы скрыть обстоятельства гибели флагмана Черноморского флота. Жена матроса Егора Шкребца ранее говорила, что в крымских госпиталях было много раненых после затопления "Москвы", но сына она там не обнаружила. Командиры разводили руками и говорили, что Шкребец-младший "где-то в море".

13 апреля Одесская ОВА сообщила об атаке крейсера ракетами "Нептун". Российские военные допустили, что удар нанесли с позиций между Вознесенском и Николаевом. По данным журналистов, обломки и вооружение российского военного корабля находятся на глубине около 50-60 метров.

Фокус ранее публиковал статью аналитиков проекта Oryx о том, как был уничтожен крейсер "Москва".