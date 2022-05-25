З крейсера "Москва" забрали тіла загиблих та секретну апаратуру, – ГУР

За даними української військової розвідки, операція тривала не менш як два тижні, у ній взяли участь до семи кораблів.

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Із затонулого в Чорному морі крейсера "Москва" забрали тіла загиблих моряків Чорноморського флоту Росії, секретну документацію та апаратуру, повідомив проєкту "Крим.Реалії" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, операція тривала щонайменше два тижні.

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"Залучили від п'яти до семи кораблів. Здебільшого, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла, знімали всю апаратуру, яка там засекречена, та проводили зачистку цього крейсера — діставали те, що там залишилося і що не повинно потрапити до руки третьої країни", — сказав Скібіцький.

Він підтвердив, що крейсер затонув під час буксирування на базу Чорноморського флоту в Севастополі. Про це ж раніше заявляли в Міноборони РФ. Проте в російському військовому відомстві нічого не повідомляли про проведення рятувальної операції на затопленому крейсері "Москва".

Раніше стало відомо, що російське командування пропонує батькам матросів-строковиків, які потонули на крейсері "Москва", підписати заяви, що їхні сини "померли внаслідок катастрофи". Військкомати РФ ретельно приховують факт влучення ракет у крейсер. Родичі загиблих одержують повідомлення, де вказується, що тіло після "катастрофи" не знайшли. До 9 травня вони почали розуміти, що ніхто не здійснює пошукову операцію.

Нагадаємо, мешканець Ялти, батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець нещодавно вирішив розповісти правду про затонулого крейсера. ЗС РФ робили все, щоб приховати обставини загибелі флагмана Чорноморського флоту. Дружина матроса Єгора Шкребця раніше говорила, що у кримських шпиталях було багато поранених після затоплення "Москви", але сина вона там не виявила. Командири розводили руками й казали, що Шкребець-молодший десь у морі.

13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припустили, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом. За даними журналістів, уламки та озброєння російського військового корабля знаходяться на глибині близько 50-60 метрів.

Фокус раніше публікував статтю аналітиків проєкту Oryx про те, як знищили крейсер "Москва".