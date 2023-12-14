"Изучают маршруты": ВС РФ выбрали тактику и пытаются истощить системы ПВО, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник намерен осуществлять более массированные обстрелы украинских городов, поэтому ведет подготовку. Оккупанты проверяют степень нашей готовности.

Российские оккупанты ракетными ударами пытаются изучить и истощить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Еспресо.TV" 14 декабря.

По ее словам, противник пытается изучить маршруты для будущих ракетных ударов по территории Украины. С этим может быть связана активность противника в последнее время.

"Совершенно очевидно, что враг пытается изучить и истощить систему нашей противовоздушной обороны. Потому что готовясь к применению ракет в более массированном объеме, вероятно, что россияне изучают маршруты для ракет, способы нашего реагирования, и степень нашей готовности", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно было отмечено, что ВС РФ используют для своей новой тактике разные способы, в том числе запуская фальшивые цели по мирным городам.

Обстрелы Украины: что известно

14 декабря на территории Украины трижды была объявлена масштабная ракетная угроза. Во время второго раза был зафиксирован запуск воздушных объектов в направлении Хмельницкой и Сумской областей.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что противник выпустил по городу Староконстантинов ракету "Кинжал". В Сумской области угроза исчезла.

Третий раз ВС РФ запустили ракеты в направлении Киева, в результате чего на территории столицы прозвучали взрывы. Предварительно это была работа ПВО. Последствия обстрела на момент публикации материала неизвестны.

Напомним, 12 декабря аналитик заявил, что ВС РФ больше не будут запускать по 100 ракет одновременно. По словам Алексея Гетьмана, российские оккупанты имеют возможность производить до сотни дальнобойных ракет в месяц, поэтому были вынуждены найти новую тактику.