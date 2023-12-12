Огромный оборонный заказ: Бундесвер намерен усилить ПВО, закупив 1280 ракет IRIS-T, — СМИ

По информации журналистов, в Бундестаге в ближайшее рассмотрят инициативу предоставления Украине 120 ракет и 20 пусковых установок комплекса IRIS-T.

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Германия намерена расширить свой военный потенциал за счет значительных инвестиций в ракеты ПВО. Правительство ФРГ приступило к реализации планов по приобретению значительного количества ракет класса "земля-воздух" IRIS-T, в частности, речь идет о закупке 1280 перехватчиков. Об этом 11 декабря сообщили обозреватели Bulgarian Military со ссылкой на источники в Бундесвере.

Сообщается, что данная информация была получена из документа по планированию предстоящего заседания бюджетного комитета Бундестага, которое должно состояться в следующую среду. В документе говорится о том, что решение уже практически принято, и упоминается о предстоящем заключении соглашения.

Это важное соглашение предусматривает производство и поставку 1280 управляемых ракет малой дальности IRIS-T, естественно, с первоначальным обязательством поставить 120 ракет IRIS-T в Украину. Обозреватели отмечают, что Киев может получить еще как минимум 20 пусковых установок этих немецких ЗРК.

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Эта новая стратегия подчеркивает стремление Германии укреплять свой военный потенциал и поддерживать союзников. Она знаменует собой значительное обновление оборонного потенциала страны и служит четким показателем стратегических приоритетов Германии в поддержании территориальной безопасности, подытожили обозреватели.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус 21 ноября объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму более 1,3 млрд евро. В него вошли дополнительные системы ПВО, а также беспилотники и 155-мм боеприпасы.