"Работают соответствующие службы": в ОВА рассказали о последствиях атаки "Кинжалами" на Староконстантинов

Оккупанты 14 декабря опробовали новую тактику обстрелов территории Украины. Они объявили о пусках и о том, что идут на посадку, но остались в воздухе, сообщают украинские паблики.

Днем, 14 декабря, ВС РФ атаковали территорию Украины гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Удар пришелся на город Староконстантинов Хмельницкой области. О последствиях вражеской атаки рассказали в Херсонской ОГА.

"Враг атаковал Хмельницкую область ракетами. Сегодня днем, во время воздушных тревог, в Хмельницком районе были взрывы. На местах падения ракет работают соответствующие службы. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано", — сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что ВС РФ действительно ударили "Кинжалами" по Староконстантинову во время воздушной атаки.

"Состоялся пуск ракет и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, в Хмельницкой области был прилет", — сказал он.

Он пояснил, что ВС РФ систематически пытаются нанести удар по военному объекту в Староконстантинове. При этом Юрий Игнат не уточнил, куда именно попали оккупанты.

В украинском телеграм-канале "Николаевский Ванек", который ведет боец Сил обороны Украины, проинформировали, что оккупанты 14 декабря испытали новую тактику обстрелов территории Украины.

"Смотрите, что они сделали. Около 14:15 они повторно поднимают в воздух 3 борта МиГ-31К, отчитываются о пусках — "прилетов" зафиксировано не было нигде (в Староконстантинове прилетов не было обнаружено как минимум). Далее они идут мол на посадку, появляется об этом информация — идут отбои тревог. На самом деле они остались в воздухе, добавили 1 борт, о взлете которого я написал в 15:42, и на этот раз были реальные пуски. Предварительно, все были в сторону Старкона (город Староконстантинов Хмельницкой области — ред.)", — говорится в сообщении паблика.

Напомним, что 14 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по Староконстантинову во время воздушной тревоги.

В ночь на 14 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136, и основная часть из них была направлена на Одесскую область.