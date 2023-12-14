"Имеют проблемы": РФ не планирует вести войну в Украине в 2025 году, – Буданов

По словам начальника военной разведки, россияне "очень придирчиво" считают свои средства, которые уходят на военную агрессию против Украины.

Российская Федерация на данный момент не планирует военные действия на территории Украины в 2025 году. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает LB.ua 14 декабря.

В рамках дискуссии, посвященной грядущим вызовам и перспективам для страны, Буданов отметил, что РФ пока не планировала войну дальше 2024 года.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", — сказал он.

Глава военной разведки подчеркнул, что россияне "также имеют проблемы". По его словам, Кремль ориентируется не на мнение своих граждан, а на количество ресурсов, так как на войну уходит очень много денег.

"Возможно, немного грубо раздастся, но мы воюем за чужие средства, а они — за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — заявил Буданов.

Напомним, 8 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы война в Украине закончилась в 2024 году. Он также сравнил вооружение, которое было у Украины в начале полномасштабного российского вторжения и которое есть сейчас.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман 10 ноября добавил, что шансы закончить войну уже в следующем году есть, однако возникает другой вопрос — отсутствие общегосударственной концепции того, что будет восприниматься победой. Он заявил о необходимости определиться, что такое для украинцев победа.