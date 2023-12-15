"Мы все знаем, что это значит": в Белом доме отреагировали на "Прямую линию" Путина

Как отметил представитель Администрации президента Джон Кирби, Кремль удвоил ставки, поэтому Конгрессу США необходимо как можно скорее принять новый пакет помощи Украине.

В Администрации президента США Джо Байдена заявили, что президент России Владимир Путин на своей "Прямой линии" 14 декабря подтвердил свою цель — завоевать и подчинить всю Украину. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби,

Кирби отметил слова Путина, который заявил, что "мир наступит только тогда, когда Россия достигнет своих целей". По мнению Кирби, Кремль удвоил ставки и не намерен прекращать войну в Украине, пока Россия не захватит всю ее территорию. В связи с этим Кирби подчеркнул необходимость выделения средств Конгрессом США для поддержки Украины

"Мы все знаем, что это значит. Но я надеюсь, что республиканцы из Палаты представителей, которые месяцами держали в заложниках важнейшую помощь Украине, услышали послание Путина. Вместо этого они отправляются домой на праздники, а украинцы снова вступают в бой. Их ждут новые обстрелы, новые воздушные атаки, новые холодные темные ночи. А за последние 24-48 часов Россия нанесла дополнительные авиаудары по важнейшим объектам инфраструктуры. Они столкнутся с новыми смертями и разрушениями для своих семей и своей родины", — заявил Кирби.

Кирби призвал Конгресс США как можно скорее принять новый пакет помощи Украине, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии. Он также подчеркнул, что война в Украине не является изолированным событием, а представляет собой угрозу международному порядку.

"Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогли построить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии", — сказал Кирби.

По его словам, если диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, они продолжают действовать. "Бездействие – это тоже действие", — подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что Сенат США продолжит обсуждение запроса Белого дома о предоставлении средств для Украины на следующей неделе.

Напомним, что в ходе "Прямой линии" 14 декабря Владимир Путин заявил, что мир в Украине настанет только после достижения целей России. Институт изучения войны США (ISW) отметил, что таким образом глава Кремля подтвердил, что не будет участвовать в переговорах с Украиной и подчеркнул, что окончание войны возможно лишь при реализации целей России, которые фактически эквивалентны полной капитуляции Украины и Запада.