Некоторые страны "приближаются" к решению об отправке своих солдат в Украину, – Пристайко (видео)

По словам украинского дипломата, военные ведут расчеты на случай возможного применения своих армий в Украине, однако политики никогда не признают этого публично.

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что есть страны, которые рассматривают вероятность оправки своих войск на помощь Киеву в борьбе с агрессией Российской Федерации. Об этом дипломат сказал в интервью "Радио Свобода" от 15 декабря.

Пристайко упомянул о том, что в начале полномасштабной войны британские журналисты часто акцентировали внимание на то, что их стране, к счастью, не приходится отправлять на войну своих граждан.

"В каждом из этих разговоров я останавливал журналиста и говорил, что почему вы считаете, почему вы об этом говорите? Сейчас вы забываете гвоздь для ваших политиков. Если им придется посылать ваши Вооруженные силы в Украину, помочь нам, не дай Бог, им будет трудно выкорчевать гвоздь о том, что "нет-нет, никогда этого не произойдет", — сказал он.

Дипломат отметил, что пытался указать журналистам на возможные трудности, которые возникнут, если властям потом все-таки придется посылать свои Вооруженные силы в Украину. По его словам, подобные слова воспринимались "очень неприятно", однако такие разговоры необходимы.

"То, что говорит сейчас президент Зеленский, что если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не доставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженными силами. И есть страны, приближающиеся к этому решению", — отметил экс-посол.

По словам Пристайко, Великобритания "первая в этом списке", однако политики никогда публично этого не признают. Он утверждает, что на самом деле военные ведут расчеты на случай возможного применения своей армии.

Вадим Пристайко об отправке иностраннных солдат в Украину (31:13)

На вопрос об условиях, при которых иностранные экспедиционные силы могут быть отправлены в Украину, Пристайко заявил, что это "катастрофическое развитие войны" и "продолжение оккупации".

Дипломат подчеркнул, что, вопреки утверждениям Владимира Путина, ни в одном демократическом государстве не готовы к такому шагу и не планируют нападение на РФ.

Напомним, 15 декабря представитель ГУР МО Андрей Черняк заявил, что большая часть элит Кремля не хочет продолжать боевые действия, однако это совершенно не значит, что их мнения будут услышаны, так как руководство России собралось продолжать войну весь следующий год.

Ранее, 14 декабря, начальник ГУР МО Киррил Буданов сообщил, что Российская Федерация на данный момент не планирует военные действия на территории Украины в 2025 году. Глава военной разведки подчеркнул, что россияне "также имеют проблемы".