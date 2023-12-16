Россия атаковала дронами Киев: столица выдержала шестой налет с начала декабря, — КГВА

В администрации заявили, что российские БПЛА атаковали столицу группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

Киев выдержал шестую воздушную атаку российских оккупантов с начала декабря. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что россияне вернулись к той тактике, которую они использовали весной.

"Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, чередовали виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят в Киев поочередно, сменяя друг друга", — говорится в сообщении.

Также в КГВА заявили, что в ночь на 16 декабря, после трех дней баллистических угроз, враг снова бросил на столицу дроны-камикадзе Shahed. БПЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

Отмечается, что в результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

КГВА об атаке на Киев Фото: Скриншот

Напомним, что в ночь на 16 декабря РФ провела массированную атаку на Украину, запустив несколько групп дронов-камикадзе. Воздушная тревога в различных областях продолжалась более 6 часов. Мониторинговые каналы сообщают, что Россия запустила около 30 беспилотников.