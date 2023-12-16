Почти 40 БПЛА атаковали несколько регионов РФ и Крым: зафиксированы прилеты под Курском (видео)

Атаки беспилотников, по данным Минобороны России, осуществлялись в несколько волн. В результате прилетов в Курской области повреждены дома, ЛЭП и компрессорная станция.

Вечером 15 декабря беспилотные летательные аппараты атаковали объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

"Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве России заявили, что средства противовоздушной обороны якобы сбили два дрона над территорией Курской области.

Около 18:40 мск появилось сообщение о сбитии якобы еще четырех БПЛА над Курской областью.

В период с 20:30 по 22:30 мск в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 26 украинских дронов над временно оккупированным Крымом.

"В период с 20.30 до 22.30 часов мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым", — говорится в сообщении.

В период с 23:00 по 23:50 в оборонном ведомстве России вновь заявили о якобы пресечении попытки Киева атаковать Крым с помощью БПЛА. В частности, российская ПВО якобы уничтожила еще шесть дронов.

Взрывы в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, якобы обошлось без пострадавших.

"В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши", — сказал Роман Старовойт.

Он отметил, что также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала в городе Дмитриев, в результате чего была повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа, рассказал Старовойт.

В Правительстве Курской области рассказали, что Михайловский ГОК работает в штатном режиме.

"Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата. Событие не повлияло на производственную деятельность предприятия", — говорится в сообщении.

Взрывы в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в пятницу 15 декабря ВСУ якобы запустили БПЛА по региону:

в селах Красный Хутор и Журавлевка Белгородского района с БПЛА было якобы сброшено три и четыре осколочных боеприпаса, никто не пострадал, обошлось без разрушений;

над селом Репяховка Краснояружского района российская ПВО якобы сбила дрон, обошлось без разрушений;

в Муроме с дрона сбросили осколочный боеприпас, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 12 декабря в Минобороны РФ сообщили об атаке объектов на территории Белгородской области. В оборонном ведомстве отметили, что Украина якобы обстреляла регион с помощью тактической ракеты "Точка-У".

26 ноября военный эксперт Петр Черник заявил, что на территории России есть две первоочередные цели, которые должны атаковать ВСУ. С его слов, удары по этим объектам помогут снизить боевой потенциал врага.