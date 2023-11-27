"Очень серьезные цели": эксперт назвал объекты ВС РФ, которые должны атаковать ВСУ (видео)

По словам Петра Черника, первая законная цель связана с производством вооружения, а вторая — с логистикой. Это снижает боевой потенциал противника.

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Всего есть две первоочередные цели в России, по которым должны быть Вооруженные силы Украины. Такое мнение озвучил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона 26 ноября.

По его словам, эти объекты, о которых дальше пойдет речь, являются суперважными как для противника, так и для Украины. Удары по ним помогут снизить боевой потенциал ВС РФ.

"Это любые цеха, которые производят хоть какое-то оружие. Порох, железо, снаряды, складывают беспилотники и так далее. Тула — огромный оружейный хаб Российской Федерации. И не только российского: еще и при царях там было немало самых разнообразных военных заводов", — заявил Петр Черник.

Отдельно военный эксперт добавил, что второй целью, на которой необходимо сосредоточиться украинским защитникам, являются железнодорожные полотна и особенно — железнодорожные узлы. Противник регулярно использует этот вид логистики для переброски личного состава и вооружения.

"Все, что довозится россиянами, — начиная от стандартных штатных боеприпасов до артиллерии, заканчивая медикаментами, водой и так далее, — довозится на 90% по железной дороге. Это на самом деле для нас очень серьезные цели", — продолжает эксперт.

Чем быстрее будут перекрыты логистические пути противника, тем быстрее можно будет добиться успехов в различных военных операциях. В частности речь идет о дорогах из России во временно оккупированный Крым. Соответственно, речь идет про мост через Керченский пролив.

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Напомним, 26 ноября сообщалось, что в ГУР подтвердили причастность к ночным ударам по РФ. Атака БПЛА на российские объекты началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Дроны запустили по военным объектам Москвы и области, в Туле и Смоленске, рассказали журналисты.