Шведские САУ в деле: ВСУ показали боевую работу Archer в Донецкой области (фото)

Украинская армия имеет на вооружении 8 САУ Archer, которые известны высоким уровнем автоматизации и дальностью стрельбы.

Швеция передала Украине 8 артустановок Archer. Они уже работают на востоке Украины. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил ВСУ в Фейсбуке.

Военные показали стрельбу из шведской САУ Archer, которая считается одной из лучших в мире. Также было указано, что машины работают по врагу в Донецкой области.

"Украинские артиллеристы ведут боевую работу по российским войскам из шведских САУ Archer", — написали в заметке.

САУ Archer имеет дальность 60 км Фото: Группировка Объединенных сил/Joint Forces Task Force

Добавим, шведские СМИ писали, что для эксплуатации машин в Швеции обучили 100 бойцов ВСУ. Такое большое количество военных обусловлено тем, что нужно не только научиться стрелять из машины, но и организовать функционирование дивизиона: обслуживание машины, подвоз топлива, боеприпасов, а также управление и обучение командиров звена батареи.

САУ Arhcer имеет высокий уровень автоматизации и дальнобойность. Обычным снарядом можно бить на расстояние до 40 км, а активно-реактивным до 60 км. Время на развертывание машины составляет всего 30 секунд. За 14 секунд артустановка может запустить 3 снаряда и покинуть позицию еще до того, как снаряды долетят до цели.

Боевые стрельбы САУ Archer Фото: Группировка Объединенных сил/Joint Forces Task Force

Напомним, 3 ноября в Украине впервые показали шведскую САУ Archer на вооружении украинских военных.

26 мая в Минобороны Украины заявили, что ВСУ получат шведские САУ Archer.