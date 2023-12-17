В Белгородской области РФ идет стрелковый бой, — Гладков (видео, фото)

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

В Белгородской области на границе Российской Федерации с Украиной якобы идет стрелковый бой между украинскими военными и россиянами. Оккупанты заявили, что под обстрелом находится село Теребренное Краснояружского района. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", — заявил он.

По информации Гладкова, в нескольких селах есть повреждения линии электропередач.

"Аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — добавил губернатор.

Кроме того, местные жители опубликовали видео вероятных боев в Белгородском селе Теребрено.

"Прорыва пока не было, но стреляют с двух сторон. Их пока не эвакуируют, но сказали, чтобы не выходили из дома", — рассказала в комментарии российскому Telegram-каналу ASTRA родственница жителя Теребрено.

Теребрено на карте

Напомним, ранее журналисты ASTRA сообщили, что ночью на 17 декабря беспилотники атаковали город Морозовск в Ростовской области.

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