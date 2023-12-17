"У нас есть около 5-8 лет": министр обороны Германии призвал серьезно отнестись к угрозам Путина

По мнению журналистов, министр обороны Германии Борис Писториус практически прямо заявил, что странам НАТО грозит непосредственная военная угроза со стороны России.

Министр обороны Германии считает, что Европа, особенно страны Балтии, Молдова и Грузия, должны серьезно отнестись к угрозам российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил 16 декабря в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Нужно очень серьезно относиться к его (Путина. — Ред.) угрозам в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы. Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия перед нами могут возникнуть опасности", — добавил глава Минобороны ФРГ.

Писториус подчеркнул, что Германия и другие страны НАТО должны наращивать производство оружия, чтобы не отставать от России.

"В настоящее время Путин значительно увеличивает производство оружия в России. По решению Думы рост составит более чем 60%", — предупредил он.

И добавил, что у европейских стран есть всего около 5-8 лет, за которые страны Североатлантического альянса должны наверстать упущенное как в вооруженных силах, так и в промышленности, и в обществе.

"Иногда у меня складывается впечатление, что еще не все осознали, что нам нужно делать больше для обеспечения нашей безопасности. Перед лицом тяжелого кризиса нам нужны вооруженные силы, которые смогут защитить эту страну. И в случае войны тоже", — высказал свое мнение Писториус.

Тем самым, как пишут журналисты, министр обороны Германии практически прямо заявил, что странам НАТО грозит непосредственная военная угроза со стороны России.

Германия должна стать источником безопасности в Европе — Шольц

В последнее время, как пишут немецкие СМИ, власти Германии все чаще с опаской поглядывают в сторону России и все чаще говорят об угрозе новой "холодной" войны. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц еще в начале 2023 года предупредил, что в середине 2000-х в РФ возродились "авторитаризм и империалистические амбиции", свидетельством чего являются война в Грузии, аннексия Крыма и ввод российских войск на Донбасс. После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, по мнению Шольца, Путин "разрушил европейскую и международную архитектуру мира".

Напомним, ранее в украинском ГУР оценили запасы и производство оружия в России. Представители разведки сообщили, что РФ и дальше производит ракеты и беспилотники. У оккупантов также много ракетных вооружений, которые опасны прежде всего для прифронтовых населенных пунктов. В частности, речь идет о С-300.

Кроме того, Путин обвинил Запад, что он "втянул" в НАТО Финляндию, которая была нейтральной страной и планирует усилить военное присутствие РФ вдоль всей сухопутной границы с финнами длиной 1340 километров, создав Ленинградский военный округ.