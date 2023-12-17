"У нас нет столько людей": мобилизацию в Украине не отменят, — Буданов (видео)

Руководитель ГУР раскритиковал граждан за то, что они не имеют ощущения войны и бегут за границу. Кирилл Буданов подчеркнул, что об уходе от мобилизации не стоит и думать.

Украине необходима мобилизация, но проблему нехватки мотивированных бойцов она не решает. Об этом на дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы" в рамках проекта "Новая страна" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Всех, кто хотел или был готов воевать, их или война застала в различных подразделениях Сил обороны, или они пришли в первые полгода", — отметил разведчик.

Он убежден, что ни один рекрутинг не способен покрыть потребности Украины. По его словам, объемы — "огромные".

"Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют (назову немножко условное количество, чтобы мы не подошли к гостайне) миллион сто. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может — исключительно мобилизация", — сказал Буданов.

Он подтвердил, что все добровольцы — уже на службе. Украинцев можно принудительно или непринудительно мобилизовать, но возникает вопрос мотивации. Уровень пользы от незаинтересованного солдата — "почти нулевой". По словам руководителя ГУР, именно это и наблюдается в последнее время.

"Надо отбрасывать такие мысли, что от мобилизации можно отойти — нельзя. Миллион сто не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей, желающих делать что-либо. Я уже не говорю о том, чтобы воевать. А это текущее. Идут потери, и это количество надо держать постоянно", — подчеркнул Буданов.

Почему украинцы не хотят воевать?

Разведчик убежден, что раньше украинцев отталкивала от службы маленькая зарплата, но сейчас в армии платят "хорошие деньги".

"У нас большинство людей, к сожалению, несмотря на то, что все кричат "Я — украинец", "Украина превыше всего" и т.д., гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и это священный долг — защищать эту страну. Вот поэтому и появляются эти "львовские котлы", "польское воеводство" и так далее", — объяснил Буданов.

Он рассказал, что несмотря на массовую приверженность Украине многие убегают. На границах наблюдаются "огромные очереди".

"И сказать, что там только женщины и дети — это неправда. Все это прекрасно знают. Нет ощущения, что это твоя война. И это очень глубинная проблема", — добавил руководитель ГУР.

Напомним, в ТЦК ответили, усиливают ли мобилизацию в Украине и почему гражданам вручают повестки в общественных местах.

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в Украине нужно мобилизовать женщин. С ее слов, пока мужчины не могут выезжать из страны из-за призыва, женщины "ищут любовный интерес в Европе".